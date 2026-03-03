Monden

A murit jurnalistul Marian Cioba, unul dintre martorii Revoluției

A murit jurnalistul Marian Cioba, unul dintre martorii Revoluției
Jurnalistul Marian Cioba, unul dintre martorii Revoluției din 1989 și reporter cu peste 35 de ani de activitate în presa scrisă, a murit. Familia a anunțat tragica veste pe Facebook. „Ai plecat într-o altă galaxie de ziua ta. Drum lin între stele”.

Marian Cioba a fost un nume de referință în redacțiile Libertatea și Informația Bucureștiului, contribuind semnificativ la consolidarea presei libere după căderea comunismului. Cariera sa de peste trei decenii a fost marcată de documentarea directă a evenimentelor istorice și de atenția acordată acurateței informațiilor și responsabilității față de cititori.

Un moment emblematic al parcursului său profesional este legat de Revoluția Română din decembrie 1989. În acele zile tensionate, Cioba s-a aflat în centrul evenimentelor din București, urmărind mișcările de stradă și confruntările care aveau să schimbe cursul istoriei.

Reportajele sale au apărut în primul număr al ziarului Libertatea, publicat imediat după schimbarea regimului, devenind repere pentru generațiile de jurnaliști aflați la început de drum într-o Românie care își redescoperea libertatea de exprimare.

În urmă cu ceva vreme, Cioba a rememorat zilele revoluției: „Toți trei supravegheam mișcările de stradă de deasupra restaurantului Pescarul, peste drum de Intercontinental, din apartamentul unui doctor. Am văzut cam tot ce s-a petrecut. Noul ziar a fost inițiat de 30 de oameni. După ce ne-am întors în redacție, a început să se tragă din toate direcțiile.”

O inspirație pentru jurnaliști

Pe parcursul carierei sale, Marian Cioba a fost recunoscut pentru stilul său jurnalistic bazat pe observație directă, documentare riguroasă și asumarea responsabilității față de cititori. A participat activ la viața redacțională, inspirând colegi și contribuind la dezvoltarea unei prese independente în România post-decembristă.

Moartea sa marchează pierderea unui martor direct al istoriei recente a României și a unui profesionist care a lăsat o amprentă durabilă în presa scrisă.

1
