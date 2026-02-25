Social

A murit o jurnalistă cunoscută în presa din România. Mesaje de condoleanțe din partea colegilor

A murit o jurnalistă cunoscută în presa din România. Mesaje de condoleanțe din partea colegilor
Jurnalista Roxana Dascălu, care a lucrat și pentru Reuters, s-a stins din viață, iar trista veste a fost făcută publică, astăzi. A fost corespondentă pentru celebra agenție și a relatat din România și Europa de Est, subiectele fiind legate de perioada de tranziție de la comunism la capitalism și economia de piață.

A murit o jurnalistă cunoscută în presa din România. Mesaje de condoleanțe din partea cunoscuților

De asemenea, a lucrat pentru USAID, în coordonarea relațiilor media și a activităților de comunicare din România. A fost și semnatara unor analize pentru The Economist Intelligence Unit și Oxford Business Group, iar în ultimii ani a colaborat cu revista Reporter Global și a activat ca traducător.

sursa: Facebook

Sute de mesaje de condoleanțe au fost postate pe Facebook, după ce colegii și prietenii au aflat despre diaspariția Roxanei Dascălu.

„Inițiativa România, toți membrii săi au aflat cu nesfârșit regret că în această dimineață Roxana Dascălu, unul dintre vechii și mari jurnaliști ai presei române, activistă a Inițiativei România și spirit mereu tânăr a plecat în lumea drepților. A drepților care nu mai sunt printre noi, căci ea întotdeauna a fost un om drept.

Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean

„Roxana ne-a contaminat cu spiritul ei de luptătoare”

Mereu prezentă în proiectele noastre în ultimii 10 ani, de multe ori ea însăși scânteia, ideea, Roxana ne-a contaminat cu spiritul ei de luptătoare și ne-a fost mentor, prietenă, colegă și inspirație. Odihnească-se-n pace!”, au transmis reprezentanții mișcării civice Inițiativa România.

„Forța de a aduna oameni”

Un mesaj de condoleanțe a transmis și Radu Vâncu. „A murit jurnalista Roxana Dascălu. Când ne întrebăm de ce a rezistat România până acum împotriva asaltului extremist & anti-european, e bine să ne aducem aminte de oamenii ca Roxana: era o energie care dădea, cred, zeci de telefoane & e-mailuri pe zi pentru a aduna bob cu bob celelalte energii europeniste & democratice.

Cred că a fost marele ei dar: forța de a aduna oameni, de a-i ține împreună, de a-i convinge că nici o bătălie pentru România europeană nu e în zadar. Și n-a fost în zadar. Mulțumim pentru tot, Roxana. Drum lin”.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    25 februarie 2026 la 18:09

    ''a lucrat pentru USAID''' Sictir!

Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii

