Alexandru Munteanu anunță Cabinetul complet. Cine conduce fiecare minister

Republica Moldova. Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat oficial echipa guvernamentală cu care va merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Noul Cabinet păstrează o mare parte din componența guvernului condus anterior de Dorin Recean, mai mult de jumătate dintre miniștri își mențin funcțiile.

„Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să garanteze că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a scris Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Munteanu – prim-ministru desemnat

Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Nu curăța niciodată ecranul televizorului cu acest obiect de bucătărie. Îți poți distruge aparatul Economistul Cristian Socol: Deficitul crește, în ciuda tăierilor și majorării taxelor

Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Cristina Gherasimov – viceprim-ministra pentru integrare europeană

Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe

Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare

Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării

Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare

Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne

Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției

Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor

Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale

Emil Ceban – ministrul Sănătății

Gheorghe Hajder – ministrul Mediului

Cristian Jardan – ministrul Culturii

Dorin Junghietu – ministrul Energiei

Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării

Alexei Buzu – secretar general al Guvernului

Totodată, Alexei Buzu, care anterior a condus Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va deveni secretar general al Guvernului. Premierul a publicat și Programul de activitate al Guvernului.

Eugen Osmochescu are peste 25 de ani de experiență profesională în domeniul juridic, economic și al reformelor pentru mediul de afaceri. Potrivit premierului desemnat, Alexandru Munteanu, pe parcursul carierei sale, Osmochescu a colaborat cu instituții internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), contribuind la proiecte majore în domeniul dezvoltării durabile, investițiilor, digitalizării și guvernanței.

Vladimir Bolea este unul dintre vicepreședinții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Devine deputat în anul 2019, candidând din partea Blocului electoral ACUM, format din Partidul Demnitate și Adevăr și PAS. La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 se regăsește pe poziția a 8-a în lista PAS și obține al doilea mandat de deputat.

Bolea are o experiență de peste 20 de ani în domeniul agro-alimentar. Între 2013-2019 a condus compania SC GFC Holboca SRL în România, pe care a fondat-o la Iași, unde a activat ca director mai bine de 5 ani.

Cristina Gherasimov este diplomat și politician, cu o carieră extinsă în domeniul afacerilor externe și al integrării europene. Din februarie 2024, deține funcția de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Anterior, a fost vicepreședinte al Parlamentului, președinte al fracțiunii PAS și vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Între 2019 și 2024, a exercitat mandate de deputat în două legislaturi, fiind copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE și al Adunării Parlamentare Moldova – Polonia.

Mihai Popșoi este viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe din februarie 2024. Între 2019 și 2024 a fost vicepreședinte al Parlamentului și președinte al fracțiunii PAS. De asemenea, a exercitat funcțiile de copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, copreședinte al Adunării Parlamentare Moldova – Polonia și președinte al Comisiei parlamentare de monitorizare a politicii de reintegrare.

Valeriu Chiveri, fostul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Uzbekistan și Armenia, a fost propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Cu o experiență diplomatică de peste 20 de ani, Chiveri a activat în ultimii trei ani la Kiev, chiar de la începutul războiului.

Dan Perciun este ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova din iulie 2023. Anterior, între 2019 și 2023, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, unde a condus Comisia protecție socială, sănătate și familie și a deținut funcția de vicepreședinte al fracțiunii PAS. Înainte de activitatea parlamentară, a acumulat experiență în politici publice, management de proiect și consultanță pentru organizații internaționale.

Ludmila Catlabuga are o experiență vastă în domeniul agricol și financiar. În prezent urmează programul AgriMBA în Management în Agribusiness la Universitatea Tehnică a Moldovei. A absolvit Academia de Studii Economice din Moldova, specializarea Contabilitate și Audit. A fost președinte al Consiliului Director al Asociației Fermierilor Producători de Lapte între februarie 2023 și noiembrie 2024 și fondator al companiei VITA-BIOFARM SRL.

Anterior, a activat ca contabil-șef și specialist în resurse umane. Este vorbitoare fluentă de română, rusă și engleză.

Daniella Misail-Nichitin ocupă funcția de ministră a Afacerilor Interne din noiembrie 2024. Anterior a fost secretar de stat și șefa cabinetului ministrului MAI. Are o vastă experiență în protecția drepturilor omului și combaterea violenței de gen și în familie, lucrând peste două decenii la Centrul Internațional „La Strada”, în diferite funcții.

A participat la stagii internaționale în SUA, Ungaria, Israel și Marea Britanie, precum și la programe ale ONU, Băncii Mondiale și altor organizații internaționale.

Născut în 1985, Vladislav Cojuhari este licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și deține un masterat în drept penal. Între 2011 și 2012 s-a specializat în analiza informațiilor la Școala Națională de Cercetări din Bruxelles, Belgia. În 2017 a absolvit Academia de Investigații din SUA, specializându-se în analiza informațiilor, leadership și combaterea terorismului. A deținut funcții în MAI, între 2023 și 2024 fiind secretar general al instituției.

Născut în 1986, Gavriliță este licențiat în marketing și logistică la Academia de Studii Economice din Moldova și deține un masterat la Școala Europeană de Management și Tehnologie din Berlin. A lucrat la McKinsey & Company și a activat în Guvern, conducând echipa de atragere a investițiilor și Cabinetul premierului Chiril Gaburici.

Natalia Plugaru este expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, în prezent reprezentantă adjunctă UNFPA în Republica Moldova. Coordonează programe în domeniile guvernanței datelor demografice, prevenirea și răspunsul la violența bazată pe gen, sănătate și drepturi sexuale și reproductive și dezvoltarea tinerilor.

Emil Ceban, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a fost propus pentru șefia Ministerului Sănătății. Numit în 2019 ca primul rector ales de comunitatea academică, profesorul universitar are șansa să urmeze exemplul predecesorului Ion Ababii.

Gheorghe Hajder, secretar de stat la Ministerul Mediului, a fost propus pentru șefia instituției. În vârstă de 30 de ani, este absolvent a două universități și deține o funcție de conducere la Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău.

Jurnalist și manager media cu peste 15 ani de experiență, Cristian Jardan a fost consilier al premierului Dorin Recean. A început cariera la Pro TV Chișinău, avansând în management editorial și digital, și coordonând proiecte și platforme media naționale.

Dorin Junghietu este expert în energetică cu peste 16 ani de experiență, a câștigat concursul pentru președinția Consiliului de Administrație Moldovagaz, dar numirea nu a fost validată de Gazprom. Deține studii superioare în științe exacte și inginerie chimică și master în științe politice și administrarea conflictelor.

Nosatîi are experiență militară și academică vastă, incluzând master în Strategii de Securitate Națională la Colegiul Național de Război, SUA, și cursuri în SUA, Ucraina și Moldova. A deținut funcții de comandă în Armata Națională și participat la misiuni ONU și operațiuni post-conflict în Irak. Din august 2021, este ministru al Apărării.

Alexei Buzu este licențiat în Economie și Finanțe, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale din 2023 și fost director al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. A oferit consultanță pentru UN Women, UNDP, Consiliul Europei, UNICEF, USAID și GIZ.

Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Șefa statului a semnat un decret în acest sens după consultările cu fracțiunile parlamentare.

Premierul desemnat continuă în aceste zile consultările publice cu reprezentanți din diferite domenii, pentru a definitiva programul de guvernare.

Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere votul de încredere al deputaților pe 31 octombrie. Anunțul a fost făcut de șeful Legislativului, Igor Grosu, după o discuție cu liderii fracțiunilor parlamentare.