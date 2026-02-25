Discursul lui Trump, lecție pentru România. Cum poate fi transformat mesajul politic într-un avantaj diplomatic

Discursul privind Starea Uniunii a oferit indicii prețioase despre America de astăzi, arată analistul politic Alexandru Coita. El susține că societatea americană este profund polarizată, administrația se concentrează pe probleme interne, iar politica externă este filtrată prin logica tranzacției. Această situație creează, însă, o oportunitate pentru România, care poate profita de atenția selectivă a Casei Albe și de nevoia Washington-ului de parteneri siguri și eficienți în regiunea Europei de Est.

Analistul politic Alexandru Coita susține că discursul privind Starea Uniunii de aseară nu trebuie interpretat doar ca un moment politic intern, ci ca un instrument de calibrare strategică pentru oricine interacționează cu administrația americană. Potrivit acestuia, discursul oferă indicii clare despre modul în care Casa Albă stabilește prioritățile, despre câtă atenție poate fi acordată politicii externe și despre criteriile prin care sunt evaluate alianțele.

„Domnule Președinte Dan, Doamnă Ministru Țoiu, Discursul privind Starea Uniunii de aseară nu trebuie citit doar ca un moment politic intern, ci ca un instrument de calibrare strategică pentru oricine interacționează cu această administrație. El ne oferă indicii clare despre modul în care Casa Albă gândește prioritățile, despre câtă lățime de bandă există pentru politica externă și despre felul în care sunt evaluate alianțele”, afirmă analistul.

Alexandru Coita atrage atenția că societatea americană este profund polarizată, iar administrația se concentrează aproape exclusiv pe probleme interne. El susține că, într-un astfel de context, atenția strategică este limitată, iar competiția pentru a capta această atenție devine mult mai acerbă.

„America de astăzi este profund polarizată și se află într-o etapă în care energia politică este consumată aproape integral pe teme domestice. Când atenția strategică este limitată, competiția pentru această atenție devine mai dură”, notează Coita.

Analistul spune că, în acest context, abordarea diplomației trebuie să urmeze logica unui boardroom, unde fiecare tranzacție este evaluată după valoare, riscuri, randament și consumul de resurse.

„Dacă vrem să fim în topul listei, trebuie să ne prezentăm ca o investiție cu risc scăzut și potențial clar de câștig”, subliniază Coita.

România trebuie să se poziționeze astfel încât să reducă riscul strategic pentru Statele Unite în Europa de Est, să crească capacitatea de descurajare a NATO la Marea Neagră și să consolideze securitatea energetică regională.

„Acesta este echivalentul unei propoziții de investment memo. Restul trebuie să fie probatoriu: capabilități, bugete, termene, planuri de livrare”, explică analistul.

El atrage atenția asupra importanței încrederii și execuției în relația cu administrația Trump.

„Cifrele sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Zona de vibe… poate fi factorul care înclină balanța. Dacă două oferte sunt comparabile ca structură, decizia se înclină către cea care transmite determinare, claritate și aliniere de obiective”, afirmă acesta.

Potrivit analistului, România ar trebui să se prezinte la Washington cu un pitch în două straturi: primul, dur și cuantificabil, cu investiții în apărare, securitate maritimă la Marea Neagră, proiecte energetice și parteneriate industriale; al doilea, de aliniere strategică și personală, care să arate că România împărtășește obiectivele fundamentale ale Americii și este dispusă să-și asume responsabilitatea.

Alexandru Coita explică și importanța dosarului Visa Waiver.

„România nu cere o concesie administrativă, ci afirmă coerența unei relații mature. Mobilitatea cetățenilor este o extensie naturală a încrederii reciproce. Argumentul trebuie formulat simplu și ferm, cu accent pe beneficiul bilateral”, a arătat el.

Analistul subliniază că succesul negocierilor depinde de compatibilitatea strategică – strategic fit – între România și Statele Unite: obiective aliniate, risc redus, capacitate de execuție și disponibilitate de a împărți responsabilitatea.

„Lumea lui Trump funcționează într-un ritm accelerat și într-un climat de competiție internă intensă. Atenția pentru dosarele externe este selectivă și condiționată de relevanță imediată. Dacă vrem să fim în zona deciziei, trebuie să ne prezentăm ca soluție și generator de beneficii concrete, nu ca solicitant”, notează Coita.

Analistul concluzionează că diplomația României trebuie să fie construită ca o tranzacție strategică, combinând alinierea de interese, planul de execuție și energia relației personale.

„Dacă intrăm în această logică cu luciditate și disciplină, putem transforma o perioadă de intensitate politică americană într-o oportunitate pentru România”, a încheiat el.