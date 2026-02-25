Donald Trump a susținut cel mai lung „State of the Union” din istoria SUA. De la ultimatumul pentru Iran, la expulzări masive și eroi de război

Președintele Donald Trump a marcat un nou record politic, susținând cel mai lung discurs despre Starea Națiunii (State of the Union) din istoria Statelor Unite. Marcat de referințe istorice la Războiul de Independență și la viitoarea aniversare de 250 de ani a țării, discursul s-a concentrat mai degrabă pe „show” și mesaje de forță decât pe noi politici majore. S-a vrut o lovitură la adresa democraților.

Trump a descris primul său an din noul mandat drept o „redresare pentru eternitate” (a turnaround for the ages), într-un discurs care a combinat agenda economică, reafirmarea unei poziții dure privind imigrația și un avertisment ferm la adresa Iranului. O posibilă operațiune militară este în curs de pregătire.

Evenimentul anual din Congres a avut loc pe fondul unei presiuni politice uriașe: o înfrângere juridică majoră la Curtea Supremă privind faimoasele sale tarife vamale și apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului (Midterms).

Pentru a menține entuziasmul bazei sale electorale, președintele a plasat temele economice în prima parte a discursului, intervalul cu cea mai mare audiență TV, păstrând politica externă pentru final.

Trump a pus un accent puternic pe costul vieții și situația financiară a americanilor de rând.

Printre principalele sale propuneri economice s-au numărat interzicerea achizițiilor imobiliare corporative. A cerut Congresului să aprobe propunerea sa de a interzice investitorilor instituționali să mai cumpere case unifamiliale, o mișcare menită să scadă prețurile pe piața imobiliară.

Sănătatea și pensiile au fost un al doilea subiect. S-a lăudat cu negocierile privind reducerea prețurilor la medicamentele eliberate pe rețetă și a propus un nou plan de pensionare.

A propus toleranță zero pentru „insider trading”. Adică a cerut interzicerea tranzacțiilor bursiere bazate pe ”informații privilegiate”, venite din interiorul Congresului american.

Într-o mișcare interesantă a anunțat noul rol al Vicepreședintelui SUA. Trump a făcut din combaterea fraudei, cu un atac voalat la adresa statelor conduse de democrați, o temă centrală, anunțând numirea Vicepreședintelui J.D. Vance în funcția de „Țar Anti-Fraudă”.

Cele mai tensionate momente ale serii au apărut atunci când președintele Trump a detaliat eforturile sale de deportare în masă. Trump a subliniat că zeci de mii de persoane, inclusiv infractori, au fost expulzate din țară.

Totuși, realitatea din teren este mai complexă: aceste operațiuni fără precedent au dus, de asemenea, la cazuri de hărțuire a cetățenilor americani cu acte în regulă și la moartea a două persoane în statul Minnesota.

Pe plan legislativ, președintele a promovat Save Act, o lege menită să înăsprească regulile de vot, dar, în mod surprinzător, a evitat să ceară republicanilor să elimine regula procedurii de filibuster din Senat pentru a o trece cu forța.

În secțiunea dedicată politicii externe, atenția s-a mutat pe criza din Orientul Mijlociu. Trump a declarat că Iranul își dorește o înțelegere, dar a subliniat că regimul de la Teheran nu și-a luat angajamentul definitiv de a renunța la armamentul nuclear.

„Nu am auzit acea formulă magică: «Nu vom avea niciodată o armă nucleară»”, a afirmat Trump, de la tribuna Congresului.

Această declarație a venit la doar câteva ore după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, declarase public: „Iranul nu va dezvolta sub nicio formă o armă nucleară”. În ciuda acestor asigurări din partea Teheranului, administrația Trump ia în calcul posibile atacuri militare, în timp ce Statele Unite ale Americii continuă să maseze o forță armată impresionantă în apropierea coastelor iraniene.

În stilul său caracteristic, Trump a transformat o parte a discursului într-un spectacol dedicat eroismului. A adus echipa de hochei a SUA în sală și a acordat cea mai înaltă distincție militară a națiunii, Medalia de Onoare (Medal of Honor), pentru doi militari excepționali.

Ofițerul Eric Slover, a fost decorat pentru rolul său esențial în misiunea care a dus la capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro. Slover a pilotat unul dintre elicopterele Chinook care a fost lovit de foc inamic. Deși rănit, a reușit să redreseze aparatul de zbor și să își aducă echipa în siguranță.

Căpitanul în retragere E. Royce Williams, un veteran în vârstă de 100 de ani, care a luptat în Al Doilea Război Mondial și a doborât patru avioane inamice într-o misiune sub acoperire în timpul Războiului din Coreea. Prima Doamnă, Melania Trump, i-a înmânat medalia, momentul fiind marcat de ovații prelungite din partea ambelor tabere politice.

Tradiționala replică a Partidului Democrat la discursul președintelui a fost livrată de guvernatorul statului Virginia, Abigail Spanberger.

Într-o mișcare strategică pentru a atrage electoratul hispanic, a existat și o a doua replică oficială, livrată pentru prima dată exclusiv în limba spaniolă, de către senatorul Alex Padilla din California.