Comoara istorică descoperită la Constanța, salvată cu o bucată de ou. Secretul mozaicului roman

Când vorbim despre mozaicul roman din Constanța, tentația este să înclinăm urechea către legende și să spunem o poveste spectaculoasă: că a fost salvat „în secret” cu zahăr și albuș de ou. Adevărul istoric este mai sobru, dar nu mai puțin interesant. Da, oul – mai exact albușul – a avut un rol în tehnicile tradiționale de fixare și restaurare. Nu ca ingredient magic, ci ca liant organic cunoscut de secole.

Monumentul în discuție este Edificiul Roman cu Mozaic, parte a ansamblului antic al Tomisului, administrat de Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta. Descoperit în 1959, edificiul impresionează prin dimensiune: în Antichitate acoperea aproximativ 2.000 de metri pătrați; astăzi se păstrează în jur de 850–1.000 de metri pătrați, ceea ce îl plasează printre cele mai mari mozaicuri romane păstrate in situri din Europa de Est.

Descoperirea a impus intervenții rapide. Mozaicul fusese îngropat secole la rând; expunerea bruscă la aer, variații de temperatură și umiditate risca să destabilizeze stratul suport și tesserae-le (cuburile de piatră). Restauratorii anilor ’60 lucrau cu materiale și tehnologii disponibile într-un context tehnic limitat, dar cu o tradiție solidă în folosirea lianților naturali.

Consolidarea a presupus: – curățarea și stabilizarea stratului suport; – completarea lacunelor cu mortare compatibile (în principal pe bază de var); – fixări punctuale ale tesserae-lor desprinse; – protejarea ansamblului printr-o structură de acoperire.

În acest tip de intervenții, literatura de restaurare consemnează utilizarea lianților organici tradiționali pentru fixări temporare sau pentru aplicări de urgență. Printre aceștia se numără gelatina, cleiurile animale, caseina și – da – albușul de ou.

Albușul (albumina) este o proteină cu proprietăți adezive moderate. În contact cu aerul și la uscare, formează o peliculă subțire care poate fixa temporar particule sau fragmente fragile. În iconografie și în restaurarea picturilor murale, albumina a fost folosită ca fixativ ușor sau ca parte din amestecuri adezive.

În cazul mozaicurilor, oul nu înlocuiește mortarul structural. El poate apărea în: – soluții de fixare provizorie a tesserae-lor înainte de consolidarea definitivă; – intervenții punctuale, pentru a preveni pierderea unor fragmente fragile; – amestecuri organice utilizate în șantierele de restaurare unde era nevoie de o soluție rapidă, reversibilă.

Important: albușul nu este un material de consolidare pe termen lung pentru un mozaic expus la umiditate și variații termice. De aceea, utilizarea lui, acolo unde a existat, a avut caracter auxiliar sau temporar.

Șantierele de restaurare din anii ’60 foloseau frecvent soluții organice tradiționale, iar oul era cunoscut ca liant.

Legenda apare probabil din amestecul a trei realități:

folosirea istorică a lianților organici în restaurare; improvizațiile de șantier într-o perioadă cu acces limitat la materiale moderne; fascinația publicului pentru „rețete vechi” care sună aproape alchimic.

Dacă au existat fixări cu albumină, acestea s-au înscris în practica restaurării tradiționale, nu într-un experiment clandestin.

Salvarea mozaicului a ținut de: – intervenția rapidă după descoperire; – alegerea unor mortare compatibile cu substratul antic; – construirea unei structuri de protecție; – monitorizarea ulterioară.

Provocările nu s-au încheiat în anii ’60. Umiditatea, infiltrațiile și variațiile de temperatură au continuat să afecteze ansamblul, iar lucrările de restaurare au fost reluate în mai multe etape, inclusiv în ultimii ani.

Partea frumoasă a poveștii este că știința restaurării este un amestec de chimie, tradiție și prudență. Oul nu este o fantezie medievală, ci un material real, folosit istoric ca liant.

Pentru că patrimoniul nu are nevoie de legende pentru a fi valoros. Edificiul Roman cu Mozaic este impresionant prin dimensiune, context istoric și rolul pe care l-a avut în economia antică a Tomisului. A fost o terasă comercială monumentală, unde negustorii Imperiului Roman făceau afaceri la Pontul Euxin.

Faptul că restauratorii au folosit, printre altele, tehnici tradiționale cu lianți organici precum albușul de ou spune ceva despre continuitatea cunoașterii. De la frescele bizantine la mozaicurile romane, proteinele simple dintr-un ou au avut locul lor în laboratorul restauratorului.

Uneori, istoria nu e un secret ascuns în zahăr. E o muncă atentă, strat peste strat – exact ca un mozaic.