Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis. Intrarea este gratuită până la sfârșitul anului

Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis după restaurare. Turiștii și cei interesați îl pot vizita cu acces gratuit până la sfârșitul anului, a anunțat Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Edificiul Roman cu Mozaic, unul dintre cele mai importante repere turistice și istorice ale Dobrogei, a fost redeschis vineri, 14 noiembrie 2025, cu prilejul Zilei Dobrogei. Monumentul a fost restaurat și prezentat într-un cadru de expunere modernizat, fiind din nou accesibil vizitatorilor.

Reabilitarea și punerea în valoare a obiectivului au fost realizate printr-un proiect al Consiliului Județean Constanța, care urmărește protejarea și promovarea patrimoniului cultural dobrogean, potrivit Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Consiliul Județean Constanța a anunțat că mozaicul romano-bizantin, unic și cu o vechime de peste 1.700 de ani, poate fi admirat din nou în toată complexitatea și frumusețea sa. Redeschiderea a fost marcată prin vernisajul expoziției „Arta mozaicului antic și bizantin. MOZAIKON. Școala de la Alba”.

Expoziția, organizată de Secția Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, reunește 30 de lucrări realizate în tehnica mozaicului, inspirate din arta antică și bizantină. Printre acestea se regăsește și o lucrare de licență bazată pe motivele descoperite la Tomis.

La redeschiderea Edificiului Roman cu Mozaic a fost organizat un workshop demonstrativ dedicat tehnicii mozaicului, susținut de cadre didactice și studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secțiile Artă Sacră și Arta Mozaicului Bizantin. Activitatea a oferit participanților oportunitatea de a învăța direct tehnici specifice mozaicului.

Conducerea Consiliului Județean Constanța și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța au decis ca accesul publicului în monument să fie gratuit până la finalul anului 2025. Edificiul poate fi vizitat de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00.