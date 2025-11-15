Social

Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis. Intrarea este gratuită până la sfârșitul anului

Comentează știrea
Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis. Intrarea este gratuită până la sfârșitul anuluiSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis după restaurare. Turiștii și cei interesați îl pot vizita cu acces gratuit până la sfârșitul anului, a anunțat Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Edificiul Roman cu Mozaic din Dobrogea, redeschis publicului

Edificiul Roman cu Mozaic, unul dintre cele mai importante repere turistice și istorice ale Dobrogei, a fost redeschis vineri, 14 noiembrie 2025, cu prilejul Zilei Dobrogei. Monumentul a fost restaurat și prezentat într-un cadru de expunere modernizat, fiind din nou accesibil vizitatorilor.

Reabilitarea și punerea în valoare a obiectivului au fost realizate printr-un proiect al Consiliului Județean Constanța, care urmărește protejarea și promovarea patrimoniului cultural dobrogean, potrivit Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Edificiul din Constanța este cel mai mare mozaic romano-bizantin din zona balcanică

Consiliul Județean Constanța a anunțat că mozaicul romano-bizantin, unic și cu o vechime de peste 1.700 de ani, poate fi admirat din nou în toată complexitatea și frumusețea sa. Redeschiderea a fost marcată prin vernisajul expoziției „Arta mozaicului antic și bizantin. MOZAIKON. Școala de la Alba”.

Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer, potrivit unui nou studiu
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer, potrivit unui nou studiu
Cele mai scumpe ceasuri vândute vreodată la licitație. Un nou Patek Philippe intră în top
Cele mai scumpe ceasuri vândute vreodată la licitație. Un nou Patek Philippe intră în top
Edificiul cu Mozaic din Constanța

Sursa foto: Facebook

Expoziția, organizată de Secția Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, reunește 30 de lucrări realizate în tehnica mozaicului, inspirate din arta antică și bizantină. Printre acestea se regăsește și o lucrare de licență bazată pe motivele descoperite la Tomis.

Workshop dedicat mozaicului la Edificiul Roman cu Mozaic

La redeschiderea Edificiului Roman cu Mozaic a fost organizat un workshop demonstrativ dedicat tehnicii mozaicului, susținut de cadre didactice și studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secțiile Artă Sacră și Arta Mozaicului Bizantin. Activitatea a oferit participanților oportunitatea de a învăța direct tehnici specifice mozaicului.

Conducerea Consiliului Județean Constanța și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța au decis ca accesul publicului în monument să fie gratuit până la finalul anului 2025. Edificiul poate fi vizitat de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:53 - Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer, potrivit unui nou studiu
14:46 - Raluca Turcan spune că nu va fi ruptă coaliția și Bolojan e cel mai important lider
14:34 - Cele mai scumpe ceasuri vândute vreodată la licitație. Un nou Patek Philippe intră în top
14:28 - Secretul britanic din epoca victoriană care poate reduce pierderile de căldură
14:22 - Preliminarii CM 2026. România - Bosnia, un meci așteptat de milioane de fani. Pe ce post va putea fi urmărit
14:21 - Angajații TVR și-au ales reprezentanții în Consiliul de administrație. Sorin Torică și Cristinel Godinac, favoriți în...

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale