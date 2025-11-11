Târguri de Crăciun gratuite în București. Se pregătesc decorațiuni spectaculoase

Târguri de Crăciun gratuite în București. Bucureștenii și turiștii se vor putea bucura anul acesta de sărbători fără să plătească bilet de intrare la trei târguri de Crăciun organizate în Capitală.

CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București – pregătește evenimente speciale între 29 noiembrie și 28 decembrie, în trei locații emblematice: Piața Constituției, Piața Universității și esplanada Operei Naționale.

Cea de-a 18-a ediție a Târgului de Crăciun din Piața Constituției va fi deschisă zilnic între orele 12:00 și 22:00 în timpul săptămânii și între 10:00 și 22:00 în weekend. Chiar și în zilele de 25 și 26 decembrie, vizitatorii vor putea descoperi atmosfera feerică a celui mai mare târg de Crăciun din România.

Tema din acest an este muzica, iar programul artistic cuprinde atât spectacole tradiționale, cât și concerte urbane, DJ set-uri și momente interactive pentru toate vârstele. În piață vor fi amplasate peste 120 de căsuțe cu meșteșugari, artizani, creatori locali și producători culinari.

Printre atracțiile principale se numără bradul ecologic de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun și roata panoramică. Copiii vor putea scrie scrisori lui Moș Crăciun, se vor întâlni cu spiridușii și vor participa la spectacole de teatru și parade cu mascote.

În același interval, Piața Universității va găzdui un târg urban, cu un concept de pop-up culinar, realizat în parteneriat cu Food Truck Festival. Vizitatorii vor avea la dispoziție 15 food truck-uri cu preparate internaționale și delicioase, iar atmosfera va fi animată de DJ și instalații luminoase.

Bradul de Crăciun și caruselul vor completa decorul festiv, transformând piața într-un loc vibrant de petrecere a timpului liber.

În perioada 6–28 decembrie, esplanada Operei Naționale va fi gazda unui târg cu accent pe muzică clasică și rafinament. Aici, vizitatorii vor putea participa la recitaluri și spectacole live, ateliere pentru copii și degustări culinare în căsuțe tematice. Bradul decorat tematic și atmosfera elegantă vor completa experiența unei sărbători deosebite.

Anul acesta, toate târgurile sunt cu intrare gratuită, oferind o ocazie unică de a experimenta spiritul Crăciunului în centrul Bucureștiului, alături de muzică, tradiții românești și experiențe culinare internaționale.