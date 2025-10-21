Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani

În apropierea Revelionului, românii se confruntă anual cu un val de escrocherii în domeniul turismului. Aceste înșelătorii vizează atât destinațiile interne, cât și cele externe, iar victimele sunt adesea persoane care își doresc o vacanță de vis, dar care nu sunt suficient de precaute în alegerea ofertelor.

În orașele mari precum Cluj-Napoca și Brașov, escrocii postează anunțuri false de închiriere a cabanelor pentru sărbătorile de iarnă. Turiștii achită avansuri de până la 1.200 de lei pentru locații care, în realitate, nu există. După efectuarea plății, contactul cu presupusul proprietar devine imposibil, iar banii sunt pierduți.

Un caz notabil a avut loc în Sinaia, unde zeci de români au fost păcăliți cu oferte false de Revelion, iar escrocheria a fost estimată la aproximativ 35.000 de euro. Anunțurile au fost plasate pe platforme de anunțuri online, iar victimele au plătit avansuri între 2.000 și 3.750 de lei pentru închirierea unor vile care nu existau.

Unul dintre cele mai mari scandaluri recente a implicat o agenție de turism din Satu Mare, care a organizat vacanțe false în Zanzibar pentru Revelion. Aproximativ 30 de români au plătit între 2.000 și 2.500 de euro fiecare pentru pachete care includeau zboruri, cazare și excursii. Cu câteva zile înainte de plecare, aceștia au fost informați că zborurile au fost anulate, iar agenția nu mai răspundea la telefon.

Escrocii folosesc diverse metode pentru a păcăli turiștii. Printre acestea se numără:

Anunțuri false pe platforme de închirieri: publicarea de oferte atractive pentru cabane sau vile, cu imagini preluate de pe internet, pentru a atrage potențialele victime.

Site-uri web și pagini de socializare false: crearea de site-uri care imită agențiile de turism legitime, oferind pachete de vacanță inexistente.

Mesaje nesolicitate: trimiterea de mesaje prin care utilizatorii sunt invitați să acceseze linkuri pentru a acorda un vot într-un concurs, iar ulterior datele lor personale sunt furate.

Pentru a preveni astfel de înșelătorii, turiștii sunt sfătuiți să: