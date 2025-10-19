Vacanțele în Laponia, o nouă modă în sezonul rece. Cât plătesc turiștii pentru un sejur pe tărâmul lui Moș Crăciun

În ultimii ani, Laponia atrage tot mai mulți turiști dornici să se bucure de peisajele de poveste. Deși prețul unui sejur poate depăși 4.000 de euro de persoană, românii caută variante mai accesibile și se aventurează spre regiunea de nord a Finlandei. Printre principalele atracții ale destinației se află plimbările cu sania trasă de reni, excursiile cu câinii husky și vizitarea faimosului sat al lui Moș Crăciun din Rovaniemi.

În această perioadă, agențiile de turism se întrec în oferte legate de această destinație. Pentru un pachet standard de patru nopți, prețul pornește de la aproximativ 1.330 de euro de persoană. Această sumă include transportul către și dinspre destinație, cazarea în hotelurile selectate și bagajul de cală. Pe lângă acestea, unele agenții de turism oferă și bilete de intrare la anumite obiective turistice.

„Laponia este o destinație recomandată atât familiilor cu copii, cât și celor fără copii – familii temerare, dornice de aventură. Pentru cei mici, există programul „Acasă la Moș Crăciun”, unde se vor întâlni cu Moș Crăciun chiar la el acasă, în mijlocul pădurii lapone. Cei mici se vor bucura de plimbări cu sania trasă de reni și de un safari cu sania trasă de câinii husky. Această experiență va rămâne întipărită în memoria copiilor, visul de a-l întâlni pe Moș Crăciun devenind realitate”, ne-a spus Alina Deaconu, reprezentantă Dream Travel Sibiu.

Cei care aleg varianta premium pot plăti peste 4.000 de euro pentru un sejur de vis. Pachetul include cazare în hoteluri de lux, situate în zone din care turiștii pot admira spectaculoasa auroră boreală. De asemenea, aceștia beneficiază de asistență pe durata întregului sejur și au mai multe excursii și facilități incluse.

„Un sejur la hotelul de 4* Levi Panorama, cu 4 nopți de cazare pentru 2 adulți și 1 copil de 5 ani, cu mic dejun inclus, pornește de la 4.335 de euro. Tariful include transport u avionul pe ruta București–Kittilä–București, taxede aeroport, bagaj de cală, transferuri aeroport Kittilä–cazare Levi–aeroport Kittilä, 4 nopți de cazare, mic dejun. De asemenea, acesta include întâlnirea cu Moș Crăciun în mijlocul pădurii lapone (excursie opțională inclusă automat în pachet), taxele de intrare la anumite obiectivele turistice, ghid însoțitor român pentru toate excursiile incluse în program, îmbrăcăminte termoizolantă, taxele de serviciu și asistență turistică de urgență pe întreaga durată a programului”, adaugă reprezentanta agenției de turism.

Cazarea în igluuri de sticlă este una dintre cele mai spectaculoase experiențe pe care le oferă Laponia. Aceste construcții moderne, realizate din sticlă termoizolantă, le permit turiștilor să admire cerul înstelat și jocul de lumini al aurorei boreale direct din pat.

Majoritatea igluurilor sunt dotate cu încălzire, băi spectaculoase și paturi confortabile. Prețurile variază în funcție de perioadă și facilități, dar în sezonul de vârf pot ajunge la peste 800–1.000 de euro pe noapte.

Cele mai populare locuri pentru astfel de cazări se află în Rovaniemi, Levi și Kakslauttanen, stațiuni recunoscute pentru peisajele spectaculoase și pentru atmosfera de poveste din timpul iernii.

Satul lui Moș Crăciun din Rovaniemi

Este cea mai faimoasă atracție din Laponia. Vizitatorii pot trece simbolic Cercul Polar, se pot întâlni cu Moș Crăciun și pot trimite scrisori din Oficiul Poștal oficial al acestuia.

Aurora boreală

Fenomenul spectaculos poate fi admirat între lunile septembrie și aprilie. Cele mai bune locuri pentru observarea acestuia sunt Levi, Saariselkä și Kakslauttanen.

Safariuri cu reni și câini husky

O activitate tradițională pentru turiști. Plimbările cu sania trasă de reni sau de husky oferă o experiență autentică a vieții nordice.

Stațiunea Levi

Cunoscută pentru pârtiile de schi moderne, centrul spa și atmosfera animată, Levi este una dintre cele mai populare destinații de iarnă din Finlanda.

Kakslauttanen Arctic Resort

Celebru pentru igluurile de sticlă, unde turiștii pot dormi sub aurora boreală și se pot bucura de peisajele arctice spectaculoase.

Parcul Național Urho Kekkonen

Un loc ideal pentru drumeții, snowmobiling și observarea faunei sălbatice, printre care se numără renii și vulpile arctice.