Cât costă o căsuță la Târgul de Crăciun București 2025. Sarmalele și vinul fiert, cele mai scumpe atracții

Primăria Capitalei a anunțat tarifele pentru comercianții care vor participa la Târgul de Crăciun București 2025. Prețurile pentru închirierea căsuțelor din Piața Constituției au crescut semnificativ, unele ajungând la 40.000 de lei.

Mai sunt 72 de zile până la Crăciun, iar Primăria Capitalei a început pregătirile pentru Târgul de Crăciun București 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente din sezonul de iarnă.

Ca în fiecare an, Piața Constituției se va transforma într-un spațiu festiv, cu sute de standuri, lumini, spectacole și produse tradiționale. Autoritățile au anunțat deja condițiile pentru comercianții care doresc să participe la târg, inclusiv tarifele de închiriere pentru căsuțele destinate produselor alimentare și nealimentare.

Creșterea TVA-ului din 2025 a determinat o majorare a prețurilor pentru toate tipurile de standuri.

Comercianții care vor să prepare mâncare tradițională pe loc vor plăti cea mai mare taxă de participare din cadrul evenimentului.

Sarmale, pomana porcului, fasole cu ciolan, varză călită, cârnați, frigărui și alte preparate specifice Crăciunului pot fi gătite și servite direct vizitatorilor, însă chiria pentru o astfel de căsuță ajunge la 40.000 de lei pentru întreaga durată a târgului.

Este cea mai scumpă categorie de standuri și, potrivit organizatorilor, și cea mai căutată.

A doua cea mai costisitoare categorie este cea destinată băuturilor tradiționale și vinului fiert. Tariful stabilit de Primăria Capitalei pentru aceste căsuțe este de 35.000 de lei.

Organizatorii estimează că standurile cu vin fiert, ceaiuri aromate și băuturi calde vor atrage un număr record de vizitatori, având în vedere temperaturile scăzute și interesul crescut pentru gastronomia de sezon.

Cei care vor să vândă preparate rapide precum burgeri, hot-dog, cartofi prăjiți sau deserturi – clătite, gogoși, langoși – vor plăti o chirie de 25.000 de lei.

Această categorie include și comercianții care oferă produse dulci tradiționale, cum ar fi cozonaci, turtă dulce sau prăjituri de casă.

Organizatorii au precizat că toate standurile alimentare trebuie să respecte normele sanitare și de igienă impuse de Direcția de Sănătate Publică București.

Pentru comercianții care vând decorațiuni de Crăciun, cadouri și obiecte tematice, taxa de participare este de 10.000 de lei.

Căsuțele destinate produselor hand-made, artiștilor plastici, producătorilor de cosmetice naturiste sau articole de îngrijire naturală costă 8.000 de lei pentru întreaga perioadă a târgului.

Aceștia vor beneficia de amplasamente mai mici, dar și de o poziționare mai apropiată de zona centrală, potrivit planului de organizare preliminar transmis comercianților.

Cea mai ieftină categorie de căsuțe este rezervată meșterilor populari și artiștilor tradiționali care produc obiecte românești autentice – ii, costume populare, ceramică, lemn sculptat, sticlă, metal sau icoane pictate manual.

Pentru aceste standuri, taxa este de 5.000 de lei, iar cererea este deja ridicată. Organizatorii au precizat că vor fi selectați doar producători autentici, cu certificat de meșteșugar și atestat de producător tradițional.

Târgul de Crăciun București 2025 se va desfășura în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie, în Piața Constituției.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB și CREART, instituțiile care se ocupă de evenimentele culturale și de promovarea tradițiilor în Capitală.

Conform programului preliminar, târgul va include un patinoar în aer liber, scenă pentru concerte, zone dedicate copiilor și un sector special pentru producătorii locali.

Evenimentul din Piața Constituției a devenit în ultimul deceniu una dintre principalele atracții turistice ale Bucureștiului în perioada de iarnă.

În 2024, peste 1,2 milioane de vizitatori au trecut pragul târgului, potrivit estimărilor Primăriei Capitalei.

Organizatorii se așteaptă ca, în 2025, numărul participanților să fie și mai mare, datorită prelungirii perioadei de desfășurare și introducerii unor noi zone tematice, inspirate de tradițiile românești.