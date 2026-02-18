Bolojan a decis să aplice o mare lovitură bugetarilor, legată de cumulul pensiei cu salariul

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul de lege referitor la cumulul pensiei cu salariul în sistemul public este finalizat și urmează să fie adoptat de Guvern în perioada imediat următoare. Șeful Executivului a precizat că modelul propus urmează regula deja aplicată în cazul magistraților.

Ilie Bolojan a explicat, într-o intervenție la Digi24, că actul normativ este pregătit și va intra curând pe agenda Guvernului.

„Avem acest proiect pregătit şi în zilele următoare îl veţi vedea adoptat de guvern. După modelul care se aplică la magistraţi, în condiţiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, principiul urmărit este acela ca, odată cu pensionarea, o persoană să nu mai încaseze simultan atât salariul integral, cât și pensia în cuantum complet.

Întrebat dacă există riscul ca proiectul să fie contestat la Curtea Constituțională, premierul a arătat că, dacă actualele reglementări sunt considerate valide pentru magistrați, ar trebui să fie aplicabile și în alte domenii.

Premierul susține necesitatea unei discuții transparente privind modul în care sunt gestionate resursele umane din ministere și din celelalte autorități centrale, mai ales în situațiile în care un audit relevă existența unui număr mai mare de angajați decât cel justificat de nevoile instituției. Într-un asemenea context, șeful Executivului consideră că deciziile trebuie luate nu doar pe criterii economice, ci și cu o atenție reală față de echilibrul social și stabilitatea internă a instituțiilor publice. Ilie Bolojan: E mai corect ca un om cu venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul În viziunea sa, ar fi mai echitabil ca persoanele care beneficiază deja de un venit stabil din pensie să nu mai cumuleze acest drept cu salariul din sistemul public, astfel încât profesioniștii care nu au alte surse de venit să își poată păstra locul de muncă. O astfel de abordare ar contribui, în opinia premierului, la o distribuție mai justă a oportunităților și la menținerea unui climat social mai echilibrat în administrația publică.

Ilie Bolojan a susținut că măsura ar putea contribui la o mai bună echitate socială și la stabilitatea instituțională, în special în situațiile în care auditul relevă un număr mai mare de angajați decât necesar în anumite structuri ale administrației publice.