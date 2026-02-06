Turiștii, filmați ilegal în ipostaze intime în hotelurile chinezești. Imaginile sunt publicate pe siteuri deocheate

Camerele de supraveghere, instalate în camere de hotel au devenit subiectul unei investigații ample care scoate la iveală existența unei rețele ilegale ce filmează, distribuie și vinde imagini intime ale clienților, fără știrea sau consimțământul acestora, potrivit BBC.

Fenomenul camerelor de supraveghere ascunse din hotelurile din China este documentat de o investigație care arată cum mii de persoane ar fi putut fi filmate în timp ce își petreceau noaptea în camere aparent private.

Deși producerea și distribuirea de materiale pornografice sunt ilegale în China, acest tip de conținut continuă să circule pe platforme online și aplicații de mesagerie.

Eric, un bărbat din Hong Kong, a relatat că a descoperit întâmplător un videoclip în care apărea chiar el, alături de partenera sa, filmat într-o cameră de hotel din Shenzhen.

„Ceea ce m-a atras era faptul că oamenii nu știau că sunt filmați”, a spus el, referindu-se la conținutul pe care îl urmărea anterior. Experiența l-a transformat însă din consumator în victimă.

Când i-a arătat înregistrarea partenerei sale, Emily, reacția acesteia a fost de șoc.

„A fost îngrozitor să mă gândesc că ar fi putut vedea colegii sau familia”, a declarat ea, potrivit investigației BBC.

Investigația arată că materialele sunt promovate în special pe aplicația Telegram, unde mai multe canale oferă acces contra cost la transmisiuni live din camere de hotel.

BBC a identificat șase site-uri și aplicații care pretindeau că operează peste 180 de camere de supraveghere ascunse, unele dintre ele transmițând în timp real activitatea clienților.

Unul dintre intermediarii documentați, cunoscut sub pseudonimul „AKA”, percepea un abonament lunar de aproximativ 450 de yuani pentru acces la aceste transmisiuni.

🚨🚨 When visiting China, assume you’re being watched. Two women found a hidden camera inside a hotel’s air-conditioning duct. They called the police. Police removed it — complete with a USB port. No outrage. No accountability. No real consequences. This is a country where… pic.twitter.com/SXMChLUVmJ — WarrenVsCCP | 🇺🇸🇹🇼🇺🇸 (@WarrenVsCCP) February 3, 2026

„Este impresionantă viteza platformei noastre de transmisie”, le-a transmis acesta abonaților, după ce o cameră dezafectată a fost rapid înlocuită cu alta.

Specialiștii și organizațiile care sprijină victimele susțin că efectele psihologice sunt semnificative. Blue Li, reprezentantă a organizației RainLily din Hong Kong, a declarat:

„Credem că firmele de tehnologie au o responsabilitate majoră în rezolvarea acestor probleme, deoarece politicile lor influențează modul în care conținutul este distribuit”.

Potrivit aceleiași surse, solicitările de eliminare a materialelor sunt dificil de soluționat, iar unele platforme nu răspund deloc cererilor.

BBC a raportat conținutul către Telegram, care a transmis ulterior că „distribuirea de materiale intime fără consimțământ este interzisă prin termenii de utilizare” și că platforma „moderează proactiv conținutul”.

Cu toate acestea, investigația arată că unele site-uri continuă să transmită imagini surprinse de camere de supraveghere ascunse, iar persoanele filmate rămân adesea neinformate.