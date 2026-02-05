Clienți filmați pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria. Imaginile au fost distribuite pe site-uri pentru adulți

Parchetul din Burgas a declanşat o anchetă şi a efectuat percheziţii, după ce mai multe cliente ale unor saloane de înfrumuseţare au reclamat că au descoperit înregistrări realizate fără ştirea lor pe site-uri cu conținut pentru adulți, relatează AFP.

Investigaţia vizează deţinerea şi distribuirea de materiale destinate adulților şi se referă la două dintre cele mai cunoscute saloane de înfrumuseţare din Burgas, a declarat miercuri pentru AFP procurorul oraşului din estul Bulgariei, Ştelian Dimitrov. Acesta a precizat că au avut loc percheziţii şi confiscări la mai multe adrese, unde „dispozitive tehnice legate de activitatea infracţională au fost identificate”.

Potrivit avocatului Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime – inclusiv o minoră şi o fată –, numărul persoanelor afectate ar putea fi de ordinul sutelor. Apărătorul a explicat că imaginile cu femei dezbrăcate au fost publicate pe Telegram şi pe mai mult de zece site-uri pornografice cu acces plătit.

Procurorul Stelian Dimitrov a anunţat că „până în prezent au fost întrerupte difuzarea şi accesul la peste 100 de fişiere video conţinând imagini din saloane”. El nu a oferit detalii despre locul în care erau ținute serverele şi a domeniile, dar a menţionat că autorităţile bulgare au solicitat sprijinul unor servicii partenere din străinătate.

Comisia bulgară de Protecţia Datelor Personale a transmis, la rândul său, că „proceduri administrative au fost angajate, inclusiv inspecţii”, în saloane de înfrumuseţare din întreaga ţară. Instituţia a precizat, într-un comunicat, că în imaginile difuzate nu apar feţele persoanelor filmate.

Parchetul din Kazanlak, din centrul ţării, a anunţat că a deschis şi el o anchetă, după declaraţii publice ale unor femei care au reclamat acelaşi mod de operare. Procurorii au dispus inspecţii în saloanele din oraş, pentru a verifica dacă au fost instalate camere de supraveghere video şi dacă imaginile au fost difuzate online fără autorizaţie.

Postul Nova TV relata miercuri că imagini provenite dintr-un cabinet de ginecologie din Sofia au fost publicate pe internet. Ministerul Sănătăţii a anunţat, într-un comunicat, că ministrul Sănătăţii, Silvi Kirilov, a ordonat o inspecţie imediată a inspectoratului regional de sănătate din Sofia şi că în cabinetul medicului a fost descoperită o cameră video.