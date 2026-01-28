Justitie

Suspiciuni de corupție și angajări suspecte la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Managerul, vizat de anchetă

Suspiciuni de corupție și angajări suspecte la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Managerul, vizat de anchetăSursa foto: Facebook/Spitalul Orășenesc Câmpeni
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu zeci de polițiști, au efectuat miercuri dimineață percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de corupție. Ancheta ar viza modul în care au fost făcute anumite angajări în instituția medicală.

Percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni și la domiciliul unor persoane fizice

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în data de 28 ianuarie 2026, procurorii, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în zece locații situate pe raza județului Alba.

„În cursul zilei de 28.01.2026, ca urmare a obţinerii autorizaţiilor legale de la instanţa competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organe de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează percheziţii domiciliare în 10 locaţii situate pe raza judeţului Alba, dintre care una este sediul unei instituţii publice, restul fiind domiciliile unor persoane fizice”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Parchet.

Potrivit jurnaliștilor de la ziarulunirea.ro, managerul și economista ar fi vizați de anchetă.

Alexandru Rogobetea a anunțat, la sfârșitul anului trecut, concursuri pentru posturile vacante

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, în decembrie anul trecut, că Legea sănătății va fi modificată, astfel că vor putea fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

În plus, personalul din sănătate va putea cumula și în 2026 pensia cu salariul, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete.

E a mai spus că se deschide și mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora, mai ales că tot mai mulți specialiști își doresc să revină în țară, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne.

Alexandru Rogobete a mai anunțat că se elimină întârzierile administrative și se accelerează recunoașterea profesională prin proceduri corecte, transparente și previzibile, cu timpi scurți de soluționare a dosarelor.

