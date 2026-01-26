Rogobete, noi măsuri pentru reducerea birocrației în cazul pacienților diabetici și cronici

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit luni cu asociaţiile de pacienţi, discuţiile vizând identificarea unor soluţii pentru situaţiile în care regulile ajung să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea acestuia. „Am căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Un exemplu concret este spitalizarea de zi pentru pacienţii cu diabet, utilizată doar pentru ridicarea consumabilelor pentru pompe şi senzori de insulină. Oameni care vin cu bilet de trimitere, sunt internaţi pentru o zi şi petrec ore întregi pe holurile spitalelor pentru o procedură strict administrativă”, a explicat acesta.

Rogobete a declarat că această situaţie nu înseamnă îngrijire medicală, ci birocraţie care consumă timp şi energie. „Soluţia este logică şi simplă: eliberarea senzorilor şi a consumabilelor în circuit deschis, cu intervenţia medicului acolo unde actul medical o cere”, a mai adăugat ministrul.

Ministrul a mai afirmat că a discutat şi despre codurile de boală, precum şi despre modul în care acestea sunt aplicate în prezent în regulile administrative.

„Clasificările sunt necesare, dar nu trebuie să creeze diferenţe nejustificate între pacienţi. În practică, trebuie să conteze nevoia reală de îngrijire. De aceea, susţin o abordare mai coerentă şi mai simplă: delimitare clară între boala acută şi boala cronică, iar afecţiunile cronice să fie tratate unitar, cu aceleaşi reguli şi aceleaşi drepturi”, a explicat acesta.

Rogobete a mai arătat că un punct important vizează eliminarea biletului de trimitere pentru spitalizarea de zi în cazul pacienţilor cronici deja diagnosticaţi şi monitorizaţi, inclusiv pentru afecţiuni grave, precum scleroza multiplă.

„Acolo unde nu aduce valoare medicală, această etapă trebuie eliminată. În acelaşi timp, susţin ferm realizarea unor pachete de analize în ambulatoriu, adaptate bolilor cronice, acolo unde fluxurile sunt clare, nevoia de diagnostic şi monitorizare este evidentă, iar pacientul nu trebuie plimbat inutil prin internări administrative”, a subliniat acesta.

Potrivit ministrului, „schimbările de sistem nu se fac peste noapte, ci se fac etapizat, cu reguli clare: proceduri mai simple, registre funcţionale, mai puţină alergătură pentru pacient şi mai mult timp pentru îngrijire reală”.