Neglijență medicală soldată cu moartea a doi pacienți. Trei medici din Găgăuzia, trimiși în judecată

Republica Moldova. Două decese produse în urma unor presupuse erori medicale grave au dus la trimiterea în instanță a trei medici din UTA Găgăuzia. Aceștia riscă până la trei ani de închisoare, fiind acuzați că nu și-au îndeplinit obligațiile profesionale, iar neglijența lor ar fi avut consecințe fatale pentru pacienți.

Potrivit Procuraturii Generale, în instanță au fost expediate două dosare penale distincte, care vizează fapte de malpraxis medical comise în perioade diferite, dar cu un element comun: nerespectarea procedurilor medicale obligatorii și lipsa intervențiilor la timp.

Primul incident s-a produs în octombrie 2022, la Spitalul raional Comrat. Un pacient cu o traumă gravă la un picior și infectat cu o boală infecțioasă severă a fost adus pentru îngrijiri medicale. Conform materialelor cauzei, acesta ar fi fost examinat superficial, fără a i se stabili un diagnostic corect și fără efectuarea investigațiilor medicale obligatorii.

Mai mult, pacientul nu a fost internat și nu ar fi primit tratamentul preventiv necesar, deși starea sa impunea o intervenție medicală urgentă. Pe măsură ce evoluția bolii s-a agravat, asistența medicală de urgență nu i-ar fi fost acordată la timp, ceea ce a dus, în final, la deces.

„Conform raportului expertizei medico-legale, a fost stabilită legătura de cauzalitate dintre inacțiunea medicilor și decesul pacientului, indicându-se că acordarea asistenței medicale corespunzătoare și în timp util ar fi putut preveni tragedia”, au declarat acuzatorii de stat.

Al doilea dosar vizează un caz produs anul trecut, când un pacient a suferit multiple fracturi ale coastelor și oaselor bazinului în urma unui accident rutier. Deși leziunile erau grave și necesitau monitorizare permanentă, medicii nu ar fi supravegheat funcțiile vitale ale pacientului și nu l-au internat în Secția de terapie intensivă.

Lipsa monitorizării și a îngrijirii adecvate a dus la deteriorarea rapidă a stării pacientului, care a decedat la scurt timp. Și în acest caz, expertiza medico-legală a stabilit că moartea a fost cauzată de neglijența medicală și de nerespectarea obligațiilor profesionale.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei medici riscă până la trei ani de închisoare, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a exercita activități medicale pentru o perioadă de până la cinci ani.

În Republica Moldova nu există o lege separată a malpraxisului medical, însă răspunderea medicilor este reglementată prin mai multe acte normative. Penal, astfel de fapte sunt încadrate, de regulă, la încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, dacă aceasta a dus la vătămarea gravă sau la decesul pacientului.

Pe lângă răspunderea penală, medicii pot fi trași la răspundere civilă, pentru despăgubiri morale și materiale, dar și disciplinară, inclusiv prin retragerea dreptului de a practica profesia.