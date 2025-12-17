Traficul pe Podul Prieteniei, reluat pe ambele sensuri de Sărbători. Șoferii scapă de restricții

Pe durata sărbătorilor de iarnă, circulația pe Podul Prieteniei Giurgi—Ruse se va desfășura în condiții normale, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Traficul va fi deschis începând cu 18 decembrie, iar lucrările vor fi reluate în zonă începând cu 8 ianuarie.

Potrivit CNAIR, lucrările pe tronsonul de 320 de metri se vor încheia în curând.

„În perioada sărbătorilor se va circula fără restricții pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse! Joi, 18 decembrie, traficul rutier va fi reluat pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse, pe ambele sensuri de deplasare, deoarece lucrările de construcție pe tronsonul de 320 de metri, închis în prezent pe direcția de mers spre România, sunt aproape de finalizare. Astfel, pe perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou toate tipurile de vehicule vor putea circula fără restricții. Următoarea etapă a reparațiilor va continua la începutul anul 2026, începând cu data de 8 ianuarie, pe următorii 320 de metri ai podului, pe sensul de mers spre Bulgaria”, se arată în comunicatul publicat de CNAIR pe Facebook.

Și Prefectura Giurgiu a transmis un mesaj similar.

„Autorităţile bulgare, prin intermediul Centrului Comun de Contact, informează că la data de 18 decembrie 2025 traficul pe Podul ”Prieteniei” Giurgiu - Ruse va fi restabilit în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul reparat al Podului. Eliminarea restricţiilor de circulaţie va asigura o trecere sigură şi cât mai comodă pentru călători”, a arătat instituția.

Pe lângă veștile despre reluarea traficului pe Podul Prieteniei, românii care călătoresc în Bulgaria de Sărbători trebuie să țină cont că țara va adopta moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026.

Krasimira Raicheva, director general al VISA Bulgaria, a explicat într-un interviu la Nova TV că plata cu cardul va rămâne cea mai rapidă și convenabilă opțiune. Tranzacțiile cu cardul vor putea fi efectuate în mod normal, instituțiile financiare pregătindu-se intens, astfel încât să nu apară probleme în primele ore ale noului an.

Conversia va avea loc la un curs fix de 1,95583 leva pentru un euro, iar autoritățile bulgare au stabilit ca ambele monede să fie afișate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț, protejând astfel plățile cu cardul de eventuale fluctuații. În schimb, plățile în numerar ar putea crea dificultăți minore, în special când se plătește în leva și restul se primește în euro. Raicheva a recomandat folosirea cardurilor, menționând că mulți comercianți mici și-au instalat deja terminale POS pentru a facilita tranzacțiile.