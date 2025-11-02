Atenționare MAE: Traficul rutier suspendat temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendat temporar în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 – 5 noiembrie, ora 09:00, pentru toate categoriile de autovehicule, autorităţile bulgare efectuând lucrări care impun restricţii de circulaţie.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, pe data de 4 noiembrie 2025, între orele 09:00 și 21:00, circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată pentru toate categoriile de autovehicule. Măsura este aplicată de autorităţile bulgare pentru lucrări care impun restricţii temporare de trafic.

În intervalul 4 noiembrie 2025, ora 21:00 – 5 noiembrie 2025, ora 09:00, restricţia se aplică doar vehiculelor care transportă marfă, indiferent de tonaj. Autoturismele, microbuzele şi autocarele vor avea acces permis, autorităţile bulgare menţinând astfel circulaţia pentru transportul de persoane.

Agenţia „Infrastructura Rutieră” din Bulgaria pune la dispoziţia cetăţenilor hărţi cu rutele ocolitoare şi parcările disponibile pe perioada suspendării traficului pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Link-urile oficiale permit accesul rapid la informaţii actualizate pentru planificarea traseelor.

„MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse să ia în considerare perioadele menţionate în care circulaţia rutieră va fi oprită pentru traversarea podului şi să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Republica Bulgaria” a transmis MAE.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor care intenţionează să tranziteze podul să ia în considerare perioadele de restricţie şi să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei, inclusiv Vidin-Calafat, Kardam-Negru Vodă, Silistra-Ostrov Călăraşi şi mai multe feriboturi între România şi Bulgaria, conform informaţiilor puse la dispoziţie de autorităţi.

Cetăţenii români aflaţi în Bulgaria pot solicita asistenţă consulară la numerele Ambasadei României la Sofia, +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind preluate de operatorii Call Center ai Centrului de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate, în regim de permanenţă.

Pentru situaţii speciale sau de urgenţă, MAE recomandă contactarea telefonului de urgenţă al Ambasadei României în Bulgaria, +359879440758, şi consultarea paginilor oficiale www.sofia.mae.ro, www.mae.ro, ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro şi www.meteoalarm.org pentru informaţii actualizate.