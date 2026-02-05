Pulse Therme Bansko: Ascensiunea Bansko pe harta globală a spa‑urilor (P)

Când afară este frig și suntem mai puțin activi, mușchii și articulațiile tind să devină tensionate și dureroase. Terapiile spa ajută corpul să se relaxeze și să se refacă iîn orice moment al anului, însă sunt deosebit de valoroase iarna – frigul, activitatea redusă și sporturile de iarnă solicită suplimentar organismul, în timp ce tratamentele spa susțin recuperarea naturală și fortificarea corpului.

Noul Pulse Therme Bansko, conceput exclusiv pentru oaspeți de peste 18 ani și integrat în Grand Hotel Bansko, oferă zone spa special create pentru terapiile de iarnă, ajutând corpul să se refacă și să rămână puternic.

Locația joacă un rol esențial, iar regiunea montană Bansko, unde se află noul centru spa, amplifică recuperarea în sezonul rece — aerul proaspăt de munte și liniștea naturii sporesc efectele terapiilor spa.

Piscinele termale interioare și exterioare de la Pulse Therme Bansko oferă o căldură naturală care relaxează mușchii și articulațiile, îmbunătățește circulația și susține procesele de recuperare ale organismului — beneficii cu atât mai prețioase în lunile reci de iarnă.

Terapia prin contrast, care alternează între piscine cu apă caldă și rece, face parte și din programul de iarnă. Aceasta stimulează circulația și revitalizează organismul după efort fizic sau expunere la temperaturi scăzute.

Salina artificială oferă o atmosferă specială, care susține respirația și ajută la fortificarea organismului în sezonul rece, mai ales în perioada virozelor. Zona „Alpine Relax”, completată de un șemineu, creează un spațiu cald și primitor pentru recuperare mentală și emoțională. Piscina interactivă Experience Pool adaugă o nouă dimensiune relaxării — îi poartă pe oaspeți în lumi diferite, unde fiecare mișcare în apă dezvăluie reflexii schimbătoare de lumină și culoare, creând senzația unui mic univers viu sub suprafață, în care corpul se destinde, iar simțurile se trezesc.

Apele termale sunt un adevărat dar al naturii — calde și bogate în minerale îmbunătățesc circulația, reduc tensiunea musculară și susțin procesele naturale de recuperare ale organismului. Terapiile spa de la Grand Hotel Bansko fac ca o ședere de iarnă să fie nu doar plăcută, ci și benefică pentru sănătate.

Pulse Therme Bansko este destinația ideală pentru o escapadă spa de iarnă, oferind o varietate de zone dedicate relaxării: piscine termale interioare și exterioare, bazine de contrast, cameră cu sare, zone de relaxare, jacuzzi-uri, saună finlandeză și hammam.

Centrul spa este deschis între 10:00 și 22:00, iar pe parcursul zilei oaspeții se pot bucura de brunch-uri și petreceri cu DJ. Combinația dintre căldură, relaxare și divertisment transformă fiecare vizită într-o experiență memorabilă, susține recuperarea organismului și creează o stare de echilibru deplin în lunile reci de iarnă.

Rezervă‐ți o zi de răsfăț cu DAY PASS pe pulsetherme.bg/book-now.