Diferențele privind teritoriile și securitatea complică dialogul dintre Ucraina și Rusia, la negocierile de la Geneva

Diferențele privind teritoriile și securitatea complică dialogul dintre Ucraina și Rusia, la negocierile de la Geneva
Reprezentanții Ucrainei și Rusiei urmează să se întâlnească marți și miercuri la Geneva pentru o nouă rundă de negocieri de pace mediate de Statele Unite, într-un context diplomatic marcat de diferențe persistente între cele două părți, potrivit Reuters.

Potrivit Kremlinului, discuțiile sunt așteptate să se concentreze în principal asupra chestiunilor teritoriale, considerate în continuare principalul obstacol în calea unui acord.

Presiunile diplomatice și nemulțumirile Kievului, la negocierile de la Geneva

Președintele SUA, Donald Trump, intensifică eforturile diplomatice pentru a determina Moscova și Kyivul să ajungă la un acord care să pună capăt conflictului, considerat cel mai amplu război din Europa după 1945.

În același timp, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat recent că Ucraina resimte o presiune semnificativă în direcția unor concesii.

Vorbind la Conferința de Securitate de la München, Zelenski și-a exprimat speranța ca negocierile să fie „serioase, substanțiale… dar uneori, sincer, pare că părțile vorbesc despre lucruri complet diferite”.

Disputa teritorială, tema centrală

Federația Rusă solicită ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din regiunea estică Donețk, teritoriu pe care Moscova nu a reușit să îl controleze integral. Autoritățile ucrainene au respins constant această cerere.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că agenda întâlnirii va include subiecte extinse:

„De această dată, ideea este să discutăm o gamă mai largă de probleme, inclusiv, de fapt, pe cele principale. Problemele principale vizează atât teritoriile, cât și tot ceea ce ține de cerințele pe care le-am formulat.”

Schimbarea locației negocierilor

Noua rundă de discuții va avea loc în Geneva, după ce Abu Dhabi a găzduit anterior două întâlniri descrise de ambele delegații drept constructive, fără a produce însă progrese decisive.

Oficialii ruși și ucraineni au indicat că mutarea în Elveția are scopul de a facilita un cadru diplomatic neutru.

Negocierile se desfășoară cu câteva zile înainte de 24 februarie, dată care marchează patru ani de la invazia rusă pe scară largă în Ucraina.

Atac în Ucraina

Încă un atac în Ucraina. Sursa foto: arhivă EVZ

Conflictul a provocat zeci de mii de victime, deplasarea a milioane de persoane și distrugeri extinse ale infrastructurii civile.

Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea și porțiuni din Donbas. Atacurile recente asupra infrastructurii energetice au afectat furnizarea de energie și încălzire în mai multe regiuni, în plină iarnă.

Așteptări moderate privind rezultatele negocierii de la Geneva

Kremlinul a anunțat că delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinsky. În trecut, negociatorii ucraineni l-au criticat pe Medinsky, susținând că acesta a invocat argumente istorice pentru a justifica poziția Moscovei, aspect care a contribuit la diminuarea așteptărilor privind un posibil progres rapid.

Din partea Ucrainei, delegația va fi condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare. Înainte de plecarea spre Geneva, Umerov a reiterat obiectivul Kyivului:

„Scopul Ucrainei rămâne obținerea unei păci sustenabile și de durată.”

Puncte sensibile pe agendă

Pe lângă problema teritorială, părțile rămân în dezacord și asupra altor subiecte majore, inclusiv controlul centralei nucleare de la Zaporojie și posibilul rol al trupelor occidentale într-un scenariu post-conflict.

Diplomații implicați în proces au indicat că discuțiile de la Geneva vor aborda aceste teme, însă nu au oferit estimări privind șansele unui acord imediat.

