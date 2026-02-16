Rusia se confruntă cu o realitate șocantă, după ce au fost făcute publice datele oficiale privind numărul morților în războiul din Ucraina. Numărul deceselor înregistrate a depășit așteptările, punând presiune suplimentară asupra imaginii președintelui Vladimir Putin. Experții și analiștii cataloghează cifrele drept alarmante, subliniind impactul devastator asupra armatei rușești, informează Express.

Publicarea acestor statistici a provocat reacții intense atât în interiorul, cât și în afara Rusiei, marcând un moment de umilință pentru liderul de la Kremlin și ridicând întrebări serioase despre gestionarea războiului din Ucraina.

Mai exact, o anchetă comună realizată de Mediazona împreună cu BBC și o echipă de voluntari a scos la iveală un bilanț cutremurător al pierderilor militare ruse în Ucraina.

Potrivit raportului, 177.433 de militari au fost uciși de la începutul conflictului, iar doar în ultima lună au fost adăugate 9.291 de nume pe lista verificată, fiecare însoțită de fotografii ale soldaților identificați.

Jurnaliștii au compilat aceste date din surse publice: relatări ale presei regionale, postări pe rețelele sociale ale rudelor și necrologuri oficiale. Ei avertizează că numărul real al pierderilor este, cel mai probabil, mult mai mare decât totalul confirmat, ridicând întrebări serioase despre costul uman al războiului și despre transparența autorităților ruse.

Numărul victimelor continuă să crească pe măsură ce conflictul se apropie de al patrulea an. Conform rapoartelor mass-media, bilanțul oficial include peste 57.200 de voluntari, 21.400 de prizonieri mobilizați și aproximativ 17.000 de soldați chemați la datorie. În plus, 6.414 ofițeri au fost confirmați morți.

Deși autoritățile de la Moscova nu oferă informații despre pierderile proprii, amploarea deceselor în Ucraina este în creștere. În schimb, într-o declarație rară despre victimele propriilor trupe, președintele Volodimir Zelenski a precizat, pe 4 februarie, pentru France TV, că cel puțin 55.000 de militari ucraineni și-au pierdut viața de la începutul invaziei din 2022.

Aceasta urmează declarației din februarie 2024, când președintele Volodimir Zelenski a estimat că aproximativ 31.000 de soldați ucraineni și-au pierdut viața de la începutul invaziei.

În pofida pierderilor semnificative, câștigurile teritoriale ale Rusiei rămân modeste. Proiectul ucrainean de cartografiere DeepState a raportat că, pe parcursul anului 2025, forțele rusești au ocupat doar 4.336 de kilometri pătrați, echivalentul a mai puțin de 1% din suprafața totală a Ucrainei.

În contrast, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la 13 februarie, Rusia a suferit pierderi totale de aproximativ 1.250.950 de militari, incluzând morți, răniți, dispăruți și prizonieri.

Aceste date apar în contextul negocierilor trilaterale de pace dintre Ucraina, Rusia și SUA, în care statutul regiunii Donbas rămâne unul dintre principalele obstacole în calea unui armistițiu. Lista completă a pierderilor poate fi consultată pe 200.zona.media.