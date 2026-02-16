International

Fost ministru din Ucraina, arestat la frontieră. Este implicat într-un scandal uriaș de corupție

Poliție Ucraina. Sursa foto iStock
Fostul ministru ucrainean al energiei, Gherman Galușcenko, a fost arestat duminică în timp ce încerca să părăsească Ucraina, a anunțat Agenția Națională Anticorupție a Ucrainei (NABU). Demisia sa, survenită în noiembrie 2025, a urmat unui scandal major de corupție care a zguduit sectorul energetic al țării.

Potrivit NABU, Galușcenko a fost reținut „în timp ce traversa granița, în legătură cu cazul Midas”, denumirea anchetei privind o schemă complexă de spălare de bani și deturnare de fonduri din cadrul sectorului energetic.

Agenția nu a făcut public numele fostului ministru în comunicatul oficial, însă este clar că Galușcenko este vizat, fiind singurul demnitar care a părăsit funcția de ministru al energiei în ultimele luni.

„Investigațiile inițiale se desfășoară conform legii și cu respectarea sancțiunilor judiciare. Vom oferi detalii suplimentare pe măsură ce ancheta avansează”, a adăugat NABU în comunicat.

Galușcenko a fost unul dintre oficialii care și-au dat demisia anul trecut, după ce anchetatorii au dezvăluit existența unei rețele sofisticate implicate în corupție în sectorul energetic.

Potrivit informațiilor obținute de anchetă, rețeaua ar fi orchestrat un sistem de mită estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari, având ca scop deturnarea fondurilor publice și generarea unor beneficii personale pentru membrii acesteia, printre care s-ar afla și Galușcenko.

Această schemă de corupție a provocat indignare la nivel național, în contextul în care Ucraina se confruntă cu probleme majore în aprovizionarea cu energie electrică, agravate de atacurile rusești asupra infrastructurii critice.

Conform NABU, unele dintre beneficiile obținute de Galușcenko și colaboratorii săi au fost directe și substanțiale, iar ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate.

Scandalul a atras atenția internațională, întrucât combaterea corupției rămâne o condiție esențială pentru parcursul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană. În trecut, Galușcenko a fost văzut alături de președintele Volodimir Zelenski, iar implicarea unui apropiat al acestuia în rețea a ridicat și mai mult interesul public.

