Afacerea Strousberg, scandalul uriaș de corupție care a scindat România și a tulburat apele în guvern

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, România era un stat tânăr, aflat într-un proces accelerat de modernizare. După Unirea Principatelor din 1859 și venirea pe tron a lui Carol I în 1866, infrastructura devenise o prioritate națională. Conectarea regiunilor istorice prin căi ferate era esențială pentru economie, pentru armată și pentru consolidarea instituțiilor statului.

Problema era însă una fundamentală: România nu avea capital suficient pentru proiecte industriale de amploare. Soluția a fost apelul la investitori străini, o practică obișnuită în Europa acelei perioade.

În acest context apare unul dintre cele mai controversate episoade economice din istoria țării: afacerea Strousberg.

Bethel Henry Strousberg era un om de afaceri german extrem de influent în domeniul construcțiilor feroviare. Presa europeană îl numea „regele căilor ferate”. Construise linii feroviare în Germania și în alte regiuni ale Europei și era considerat un simbol al capitalismului industrial din secolul XIX.

Modelul său de afaceri era bazat pe concesiuni și pe finanțare prin obligațiuni garantate de statele care contractau lucrările.

Pentru România, Strousberg părea partenerul ideal.

În 1868, guvernul român a semnat un contract cu Strousberg pentru construirea unei rețele feroviare importante. Printre liniile vizate se număra ruta Roman–București–Vârciorova, care urma să lege Moldova, Muntenia și zona Dunării de vestul Europei.

Contractul prevedea garanții financiare oferite de statul român, o practică relativ obișnuită în acea epocă, dar riscantă pentru o economie fragilă.

Parlamentul a aprobat proiectul, însă dezbaterile au fost intense. Opoziția a avertizat încă de la început că statul își asumă riscuri prea mari.

Istoricii consideră că acesta a fost unul dintre primele mari conflicte politice din România modernă legate de investiții publice și capital străin.

Lucrările au început, dar sistemul financiar construit de Strousberg era vulnerabil. Companiile sale depindeau de credite și de vânzarea de obligațiuni pe piețele internaționale.

Criza economică europeană din anii 1870 a afectat grav aceste mecanisme de finanțare.

În 1870, imperiul financiar al lui Strousberg s-a prăbușit. Investitorul a intrat în faliment, iar proiectele feroviare din România au rămas incomplete.

Statul român s-a trezit într-o situație extrem de dificilă: infrastructura era neterminată, iar garanțiile financiare promise deveniseră o povară.

Falimentul a provocat un scandal politic major. Opoziția a acuzat guvernul că a negociat contractul în condiții dezavantajoase pentru stat.

Presa vremii a relatat intens cazul, transformându-l într-un simbol al relației complicate dintre stat și capitalul internațional.

Pentru România, experiența a fost una traumatică. Statul a realizat că dependența totală de investitori externi pentru infrastructura strategică putea deveni periculoasă.

După falimentul lui Strousberg, România a fost nevoită să intervină direct pentru a salva proiectele feroviare. Statul a renegociat contracte, a reorganizat finanțarea și a început să preia controlul asupra construcției și administrării căilor ferate.

Acest moment este considerat un pas decisiv în formarea sistemului feroviar național. În deceniile următoare, statul român a devenit principalul actor în dezvoltarea infrastructurii feroviare.

Afacerea Strousberg a demonstrat limitele modernizării accelerate prin investiții externe.

România avea nevoie de infrastructură, dar nu avea încă instituții administrative și financiare suficient de puternice pentru a gestiona contracte complexe cu investitori internaționali.

Experiența a dus la o schimbare de mentalitate politică. Ideea controlului statului asupra infrastructurii strategice a devenit mai puternică. Această lecție va influența politica economică românească pentru decenii.

Falimentul lui Strousberg nu a provocat singur căderea unui guvern, dar a contribuit la instabilitatea politică a anilor 1870.

În același timp, scandalul a generat o dezbatere publică despre responsabilitatea guvernamentală și transparența contractelor publice.

Pentru prima dată, opinia publică românească discuta despre:

responsabilitatea statului în investiții, controlul capitalului străin, riscurile contractelor publice, rolul Parlamentului în aprobarea proiectelor strategice.

Aceste teme vor reveni constant în istoria politică a României.

Paradoxal, eșecul afacerii Strousberg a contribuit la dezvoltarea instituțiilor statului. În deceniile următoare, România a construit un sistem feroviar extins, administrat în mare parte de stat.

Căile ferate au devenit unul dintre cele mai importante instrumente de modernizare economică. Istoricii consideră că această criză a accelerat profesionalizarea administrației și a politicilor economice.