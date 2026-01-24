EVZ Special

„Chichița” faimoasă care a permis dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza la 24 Ianuarie 1859!

Comentează știrea
„Chichița” faimoasă care a permis dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza la 24 Ianuarie 1859!Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Winston Churchill spusese: „Nu râde de greșeala adversarului, ea este șansa ta!” S-a scris de atâtea ori că pe undeva, Convenția de la Paris din 7/19 august 1858 ne-a oferit o „portiță”.  Convenția de la Paris a fost actul constituțional care a permis Unirea Principatelor. Portița respectivă lăsa deschisă calea pentru ca aceeași persoană să poată fi Domn în ambele Principate. Care a fost însă acea prevedere?

Chichița se găsește în articolul 46  din textul Convenției! Pot fi coroborate prevederile din Articolele 3 și 13 ale Convenției!

Iată ce prevede articolul 46 din Convenția de la Paris:

Articolul 46 Moldovenii și Românii voru fi toți de o potriva înaintea legii, înaintea contribuții și priimiti de o potriva în funcțiile publice, în unulu și cel-l-altu Principatu. ”

În varianta restrânsă, reiese clar: „Moldovenii și Românii voru fi (...) priimiti de o potriva în funcțiile publice, în unulu și cel-l-altu Principatu”.

De ce infrastructura publică ajunge să coste mai mult la final decât pe hârtie. Traseul banilor, pas cu pas
De ce infrastructura publică ajunge să coste mai mult la final decât pe hârtie. Traseul banilor, pas cu pas
Cele mai sigure buncăre anti-nucleare din lume. Cum arată cele mai protejate locuri de pe planetă
Cele mai sigure buncăre anti-nucleare din lume. Cum arată cele mai protejate locuri de pe planetă

Să ne uităm  și la articolul 13:

Articolul 13 :Va fi în dreptu de a fi alesu la Hospodoratu ori cine va fi în vîrsta de 35 ani, și fiu din tata născut Moldavu seu Romanu, și va putea arata unu venitu în pamentu de 3,000 galbeni, numai sa fi implinitu funcții publice în timpul de dece ani, seu sa fi facutu parte din Adunări.

Așadar, la Domnie (Hospodaratu) putea fi ales „ori cine va fi în vîrsta de 35 ani, și fiu din tata născut Moldavu seu Romanu”. Era și condiția să fi avut demnități publice sau membru în Adunările Deputaților în ultimii 10 ani.

Credit foto: Wikipedia - pagina de gardă a textului Convenției de la Paris din 19 august 1858

Articolele principale privitor la Domni (Hospodari) sunt:

Articolul 3: Puterile publice voru fin încredințate, în fiecărui Principatu, unui Hospodaru sau unei Adunări elective ce voru lucra în cadurile prevadute de aceasta convenție cu concursulu unei comisii centrale, comuna ambeloru Principate. Articolul 4: Puterea esecutiva va fi esersata de Hospodaru.

Articolul 10 :Hospodarulu va fi alesu pe viața de Adunare.”

Împăratul Franței  Napoleon al III-lea admite că românii au respectat litera și spiritul Convenției!

în februarie 1859, „înfășurat în haina serioasă a diplomației”, poetul Vasile Alecsandri s-a aflat la Paris, unde a fost primit în audiență de Împăratul Napoleon al III-lea la Palatul Tuilleries, „Pavilionul Orologiului”. Redau aici un fragment din „Misiile mele politice” unde Vasile Alecsandri reproduce un răspuns al Împăratului Napoleon al III-lea:

„Această Convenție este un act oficial european, subsemnat de șapte puteri; el trebuie respectat! În alegerea Domnului, românii au avut spiritul de a profita de o lacună ce există în Convenție, nefiind prevăzut cazul numirii aceluiași Domn în Principate; însă prin proclamarea intempestivă a Unirii ați răsturna deodată tot lucrul Congresului de Paris, și atunce chiar eu însumi nu aș mai putea să vă țin parte”

Așadar, să examinăm această frază: „În alegerea Domnului, românii au avut spiritul de a profita de o lacună ce există în Convenție, nefiind prevăzut cazul numirii aceluiași Domn în Principate”!

Rezultă de aici, că principalul susținător european al Unirii Principatelor a justificat dubla alegere drept act care nu a încălcat textul Convenției!

Napoleon III

Napoleon III, un prieten al românilor; sursa foto: Wikipedia

Vasile Alecsandri în fața Lordului Malmesbury: Ne-am rezemat dar pe o maximă a codului politic ce declară că tot ce nu-i oprit este permis”!

Aflat la Londra, în februarie 1859, Vasile Alecsandri a replicat Secretarului de Stat pentru Afaceri Străine,  Lord Malmesbury ( a îndeplinit acest mandat în perioada 26 februarie 1858 – 18  iunie 1859) folosind expresia  „Ne-am rezemat dar pe o maximă a codului politic ce declară că tot ce nu-i oprit este permis”:

Credit foto: Wikipedia - James Harris, 3rd Earl of Malmesbury

„....doi Domni, două Camere și o Comisie centrală! Cum se va acorda pășirea Principatelor către Unire, cu voințele, cu interesele de dinastie a doi Prinți, cu spintec de partid, cu luptele parlamentare a două Camere, și cu rolul de legislator, cu dreptul nelămurit de control al Comisiei centrale? Ca și când s-ar fi înhămat cinci cai la o trăsură, trei dinainte, doi îndărăt, care, trăgând în două părți contrare, rup hamurile și sfărâmă trăsura. Cu toate acestea, noi nu ne-am descurajat; deciși de a arăta bunăvoință din parte-ne, și respectul nostru către actul oficial al Europei, am cercat a simplifica resorturile mașinii guvernamentale spre a o pune în stare de a funcționa mai ușor. Ne-am rezemat dar pe o maximă a codului politic ce declară că tot ce nu-i oprit este permis, și văzând că Convenția nu ne oprește de a alege același Domn în ambele Principate, am înlesnit aplicarea ei prin reducerea numărului puterilor constituționale ale noului nostru regim. În loc de cinci, precum am avut onorul a vi le enumera, domnule ministru, le-am redus la patru; adică în loc de cinci cai rău înhămați, am lăsat numai patru, destinați a trage cu toții înainte spre a urni carul statului. Carul e greu într-adevăr, calea e nebătută, plină de piedici, caii nu sunt încă bine deprinși, dar în sfârșit, cu chipul acesta, nu suntem amenințați de a sta locului; cu chipul acesta procedăm măcar cât de încet la aplicarea stipulațiilor Convenției și probăm respectul nostru pentru voința marilor Puteri.”

Epilog

Putem explica dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza nu doar aplicând principiul latin „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” (Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem) ci și prin coroborarea articolelor 3, 13 și 46 din Convenția de la Paris din 7/19 august 1958.

Iată câteva texte istorice pe care le-am readus în atenția publicului, după principiul „ad fontes!”  - adică, vom înțelege Istoria, întorcându-ne mereu la izvoare!

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:50 - Românii vorbesc tot mai puțin la telefon. Internetul, principala atracție zilnică
20:43 - Agenţii federali au împuşcat mortal încă o persoană în Minnesota. Bărbat alb, posibil cetăţean american. Proteste la ...
20:35 - Alina Pușcău l-a avut un genunchi pe Vin Diesel. Ce i-a cerut actorul
20:27 - De ce infrastructura publică ajunge să coste mai mult la final decât pe hârtie. Traseul banilor, pas cu pas
20:14 - Cele mai sigure buncăre anti-nucleare din lume. Cum arată cele mai protejate locuri de pe planetă
20:05 - Economiști germani cer aducerea aurului din SUA: Este prea riscant

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale