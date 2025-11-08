Cum se fura din România Modernă. Două „tunuri” de pomină

Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Au fost multe momente în care istoria modernă și contemporană a României au fost marcate de momente când României i s-a cerut „să închidă ochii” la abuzuri evidente contra intereselor sale! Această lipsă fusese provocată de contracte oneroase, încheiate cu știrea unor politicieni de la cel mai înalt nivel. „Afacerile” Strousberg, Hallier au rămas proverbiale prin amploarea lor, dar și prin „punerea batistei pe țambal”.

Concesiunea acordată trustului Strouserg, finanțat de concernul german (creditor al Cancelarului Imperial Otto von Bismarck) trebuia să pună România pe harta feroviară a Europei. Falimentul Strousberg în 1870 a determinat România să anuleze concesiunea la 5 iulie 1871. Când România și-a apărat dreptul la Independență, la Congresul de la Berlin din iunie-iulie 1878, Germania a impus drept condiție ca România să răscumpere acțiunile Strousberg. În 1880, după ce România a acceptat condiția, toate statele mari ale lumii i-au recunoscut independența.

Afacerea Hallier a vizat la finalul secolului XIX, modernizarea Portului Constanța. Francezul Adrien Hallier, apropiat de Casa Regală a Belgiei care oferise bani și atenții conservatorilor a câștigat concesiunea în 1895, promițând costuri mai reduse decât suma oferită de statul român, Evident, când liberalii au venit la putere, la 1900, concesiunea a fost pusă sub semnul întrebării, Procesul deschis de România a fost pierdut, pentru că statul român avea nevoie de împrumuturi externe. Bancherii francezi nu doreau să acorde statului român creditele dacă Hallier, protejatul lor ar fi fost pus să plătească daune. Hallier, apărat de faimosul avocat Raymond Poincaré a obiectat spunând că statul român a intervenit în lucrări și astfel s-au întârziat. Până la urmă, statul a făcut portul cu ingineri români.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!