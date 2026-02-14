Zelenski, nemulțumit de SUA: Cer prea des concesii Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atenția sâmbătă asupra provocărilor cu care se confruntă țara sa în negocierile de pace mediate de SUA. Liderul ucrainean speră ca discuțiile trilaterale de săptămâna viitoare, programate la Geneva, să fie concentrate pe soluții reale și să nu se transforme în simple conversații fără rezultate, potrivit Reuters.

„Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale, de ajutor pentru noi, dar, sincer, uneori mi se pare că părţile discută despre lucruri complet diferite”, a declarat Zelenski în cadrul Conferinței de Securitate de la München.

Președintele a explicat că simte „puţină” presiune din partea administrației americane, după ce Donald Trump a spus recent că Ucraina nu ar trebui să rateze „oportunitatea” de a ajunge la pace cât mai curând. Zelenski a atras atenția că în majoritatea cazurilor, negocierile se concentrează pe concesiile pe care Ucraina ar trebui să le facă, în timp ce Rusia nu este supusă acelorași presiuni:

Liderul ucrainean a mai spus că speră ca SUA să rămână implicate în proces și că Europa să aibă un rol mai activ, după ce în ultimele runde de negocieri continentul a fost marginalizat.

Ucraina și Rusia au participat deja la două runde de discuții mediate de americani la Abu Dhabi, considerate constructive, dar fără rezultate concrete. Pentru negocierile de la Geneva, delegația rusă va fi condusă de consilierul lui Vladimir Putin, Vladimir Medinski, înlocuindu-l pe șeful serviciilor militare de informații Igor Kostiukov de la Abu Dhabi.

Surse ucrainene au criticat anterior modul în care Medinski conduce discuțiile, acuzându-l că preferă să țină lecții de istorie delegației ucrainene, în loc să se concentreze pe negocieri reale și substanțiale.