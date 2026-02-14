International

Zelenski, nemulțumit de SUA: Cer prea des concesii Ucrainei

Comentează știrea
Zelenski, nemulțumit de SUA: Cer prea des concesii UcraineiVolodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Володимир Зеленський
Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atenția sâmbătă asupra provocărilor cu care se confruntă țara sa în negocierile de pace mediate de SUA. Liderul ucrainean speră ca discuțiile trilaterale de săptămâna viitoare, programate la Geneva, să fie concentrate pe soluții reale și să nu se transforme în simple conversații fără rezultate, potrivit Reuters.

Avertismentul lui Zelenski

„Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale, de ajutor pentru noi, dar, sincer, uneori mi se pare că părţile discută despre lucruri complet diferite”, a declarat Zelenski în cadrul Conferinței de Securitate de la München.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Simte presiune din partea SUA

Președintele a explicat că simte „puţină” presiune din partea administrației americane, după ce Donald Trump a spus recent că Ucraina nu ar trebui să rateze „oportunitatea” de a ajunge la pace cât mai curând. Zelenski a atras atenția că în majoritatea cazurilor, negocierile se concentrează pe concesiile pe care Ucraina ar trebui să le facă, în timp ce Rusia nu este supusă acelorași presiuni:

„Americanii se întorc adesea la subiectul concesiilor şi prea des aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, a subliniat Zelenski.

Inteligența Artificială, folosită la operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Companiile de tehnologie luptă pentru a impresiona Pentagonul
Inteligența Artificială, folosită la operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Companiile de tehnologie luptă pentru a impresiona Pentagonul
Ce trebuie să faci când un colet se pierde, este deteriorat sau furat. Primul pas, contactarea firmei de curierat
Ce trebuie să faci când un colet se pierde, este deteriorat sau furat. Primul pas, contactarea firmei de curierat
Vladimir Putin

Sursă foto: X.com

Liderul ucrainean a mai spus că speră ca SUA să rămână implicate în proces și că Europa să aibă un rol mai activ, după ce în ultimele runde de negocieri continentul a fost marginalizat.

Au avut loc deja două runde de discuții

Ucraina și Rusia au participat deja la două runde de discuții mediate de americani la Abu Dhabi, considerate constructive, dar fără rezultate concrete. Pentru negocierile de la Geneva, delegația rusă va fi condusă de consilierul lui Vladimir Putin, Vladimir Medinski, înlocuindu-l pe șeful serviciilor militare de informații Igor Kostiukov de la Abu Dhabi.

Surse ucrainene au criticat anterior modul în care Medinski conduce discuțiile, acuzându-l că preferă să țină lecții de istorie delegației ucrainene, în loc să se concentreze pe negocieri reale și substanțiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:03 - Romgaz intră pe piața de gaze pentru consumatori. Prețurile ar putea scădea
18:54 - Zelenski, nemulțumit de SUA: Cer prea des concesii Ucrainei
18:44 - Inteligența Artificială, folosită la operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Companiile de tehnologie luptă pe...
18:35 - John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette. Povestea de iubire care a sfârșit tragic devine serial TV
18:25 - Noi detalii despre moartea lui Navalnîi. Marea Britanie confirmă suspiciunile
18:17 - Superliga. Metaloglobus - Oțelul Galați, 0-1. Bucureștenii nu mai au scăpare de la retrogradare

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale