Ciocniri dure între liderii SUA și Europa Conferința de Securitate de la Munchen 2026: „Cine ești tu să-mi dai lecții?”

Cea mai importantă reuniune anuală dedicată securității globale, Conferința de Securitate de la Munchen, a început vineri într-o atmosferă marcată de incertitudine și tensiuni transatlantice fără precedent. Umbra președintelui american Donald Trump și viziunea sa radicală asupra alianțelor tradiționale au dominat discursurile liderilor europeni, care încearcă să definească o nouă arhitectură de securitate pe „Bătrânul Continent”.

Evenimentul din acest an se desfășoară sub spectrul unei întrebări existențiale pentru parteneriatul euro-atlantic:

Cât de mult sunt dispuse guvernele europene să se distanțeze de Washington pentru a-și proteja propriile interese de securitate?

Washingtonul a trimis în Bavaria o delegație impresionantă, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, al cărui discurs este așteptat cu interes maxim sâmbătă. Prezența sa vine într-un context delicat, după ce anul trecut, actualul vicepreședinte JD Vance a provocat consternare în rândul aliaților prin atacuri virulente la adresa democrațiilor liberale europene.

Totuși, momentul care a cristalizat divergențele fundamentale din prima zi a conferinței a fost schimbul aprins de replici dintre Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, și Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

În cadrul unei mese rotunde, Waltz a respins categoric ideea că Donald Trump ar demonta ordinea globală postbelică. Dimpotrivă, oficialul american a susținut că administrația de la Casa Albă a reușit performanțe remarcabile în primul an al celui de-al doilea mandat.

„Readucem lumea din pragul prăpastiei, acolo unde se afla acum 18 luni”, a declarat Waltz, enumerând printre „succesele” administrației Trump contribuția la încetarea luptelor din Gaza, eforturile de a opri războiul din Ucraina și intervenția militară pentru înlăturarea lui Nicolas Maduro din Venezuela.

Această viziune, descrisă de organizatori drept o „politică de tip buldozer”, contrastează puternic cu perspectiva europeană, care vede în acțiunile Washingtonului o sursă de instabilitate ce tratează aliații și adversarii în mod egal.

Cancelarul german Friedrich Merz a oferit o evaluare sobră a situației, făcând apel la recunoașterea unei „noi realități”. Într-un discurs care a semnalat o schimbare majoră de paradigmă pentru Berlin, Merz a subliniat ambiția Germaniei de a deveni forța politică și militară centrală a Uniunii Europene.

Cu un buget de apărare ce implică cheltuieli de sute de miliarde de euro, cancelarul a anunțat intenția clară ca Germania să dispună de cea mai puternică armată convențională din Europa. Mai mult, Merz a confirmat discuțiile sensibile cu Franța privind extinderea umbrelei nucleare, un subiect tabu până nu demult.

„Nu vom acționa niciodată singuri”, a asigurat Merz, pledând pentru o coordonare totală cu aliații, dar criticând voalat abordarea tranzacțională a lui Trump asupra tratatelor internaționale. Cancelarul german a făcut un apel direct, în limba engleză, către delegația americană, subliniind valoarea NATO pentru securitatea SUA.

Președintele francez Emmanuel Macron a continuat linia autonomiei strategice, cerând Europei să învețe să devină o „putere geopolitică” veritabilă. Într-o intervenție optimistă, liderul de la Elysee a insistat că arhitectura de securitate postbelică trebuie desenată de europeni, nu dictată de puteri externe.

Macron a abordat frontal problema relației viitoare cu Moscova, avertizând că planurile pentru „ziua de după” conflictul din Ucraina trebuie negociate independent de europeni.

„Noi trebuie să negociem această nouă arhitectură de securitate pentru Europa (...), pentru că geografia noastră nu se va schimba. Vom trăi cu Rusia în același loc (...) și nu vreau ca această negociere să fie organizată de altcineva”, a punctat președintele francez. Un punct cheie al discursului său a fost anunțul unui „nou dialog strategic” privind armele nucleare, menit să creeze o convergență între doctrinele naționale ale Franței și Germaniei, reducând astfel dependența istorică de umbrela de securitate americană.

Tensiunile nu s-au limitat la discursurile oficiale. În culise și în cadrul dezbaterilor secundare, frustrările au ieșit la suprafață. Un episod relevant l-a avut în centru pe celebrul senator republican Lindsey Graham.

Întrebat de europarlamentarul german Michael Gahler dacă Donald Trump ar susține un proiect de lege ce prevede tarife urașe, de 500% pentru țările care fac afaceri cu Rusia, Graham a oferit un răspuns tăios, care ilustrează noua atitudine a Washingtonului: „Parlamentul European a eșuat lamentabil în a descuraja agresiunea. Cine ești tu să-mi dai lecții?”

Dimensiunea globală a crizei de securitate a fost subliniată de ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi. Reprezentând o națiune care tocmai a trecut prin alegeri marcate de tensiunile cu China, Koizumi a avertizat că teatrele de operațiuni din Indo-Pacific și Euro-Atlantic nu mai pot fi tratate separat.

Oficialul nipon a adus în discuție prezența celor peste 100.000 de soldați nord-coreeni pe frontul din Ucraina, argumentând că instabilitatea dintre SUA, Europa și NATO nu servește intereselor democrațiilor libere. „Dacă există tensiuni (...), cine ar fi mulțumit de această situație? Ar trebui să ne gândim la acest lucru”, a conchis Koizumi.

Conferința MSC continuă până duminică, iar toată lumea așteaptă discursul secretarului de stat Marco Rubio, menit să clarifice direcția exactă a politicii externe americane în relația cu un continent european tot mai neliniștit.