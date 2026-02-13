Radu Miruță: Securitatea înseamnă și protejarea minților, nu doar investiții în apărare

Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că România are oportunitatea de a deveni parte a lanțului european de producție din industria de apărare, însă avertizează că investițiile și modernizarea capacităților militare nu sunt suficiente în lipsa unei reacții ferme la războiul hibrid. Oficialul afirmă că securitatea presupune și capacitatea societății de a discerne adevărul în fața manipulării.

„După două zile intense de întâlniri, reuniuni şi discuţii la Bruxelles, rămân cu două convingeri şi mai ferme:

România are o şansă reală să devină parte din lanţul european de producţie al industriei de apărare - dacă ne mişcăm rapid şi în direcţia corectă. Este o oportunitate rară, pe care nu avem voie să o ratăm.

Oricât am investi în industria de apărare pentru siguranţa noastră, efortul rămâne incomplet dacă nu contracarăm mai ferm războiul hibrid care ne afectează pe toţi - tocmai prin invizibilitatea şi perfidia sa”, a scris, vineri, pe Facebook, Radu Miruță.

Ministrul face referire la modul în care se construiesc și se propagă realități paralele în mediul online, subliniind importanța gândirii critice.

„Trăim o perioadă complicată. De aceea trebuie să rămânem vigilenţi şi să nu acceptăm automat naraţiunile gata mestecate de alţii. Puterea noastră stă în gândirea critică, în rezistenţa la manipulare şi în cererea de explicaţii bazate pe fapte. Europa îşi dezvoltă capacităţile de apărare, dar aceste eforturi trebuie dublate de protejarea minţilor noastre. Pentru că securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul”, a transmis ministrul.

Declarațiile vin în contextul participării sale la reuniuni și întâlniri la nivel european, unde s-au discutat teme legate de consolidarea apărării și cooperarea în domeniu.

România participă la ediția din acest an a Conferinței de Securitate de la München printr-o delegație formată din ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, și directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean. Evenimentul are loc în perioada 13-15 februarie.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, agenda conferinței este structurată pe cinci direcții principale: Apărare, Ordine Globală, Securitate Umană, Sustenabilitate și Tehnologie, reflectând complexitatea provocărilor actuale și nevoia de răspunsuri coordonate la nivel internațional.

În marja conferinței, ministrul Apărării participă la sesiuni plenare și reuniuni tematice privind cooperarea în cadrul NATO și al Uniunii Europene, precum și la întâlniri bilaterale cu omologi și oficiali din state aliate și partenere. Discuțiile vizează securitatea regională, întărirea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO și continuarea sprijinului pentru partenerii afectați de războiul din Ucraina.

Participarea României la Conferința de Securitate de la München este prezentată de MApN drept o dovadă a angajamentului țării de a contribui activ la dialogul internațional pe teme de securitate și de a promova cooperarea și respectarea dreptului internațional.