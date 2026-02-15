Alexei Navalnîi a fost ucis cu o toxină rară de broască amazoniană. Cinci guverne europene confirmă asasinatul din închisoare

La doi ani de la moartea suspectă a celui mai proeminent opozant al Kremlinului, un raport exploziv publicat sâmbătă de cinci guverne occidentale spulberă orice dubiu rămas: Alexei Navalnîi a fost asasinat în colonia penitenciară, folosindu-se o neurotoxină exotică, extrem de rară.

O investigație toxicologică comună, desfășurată de experți din Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Țările de Jos, citată de Wall Street Journal, a concluzionat că disidentul rus a fost otrăvit cu epibatidină.

Aceasta este o substanță letală derivată din secrețiile unor broaște otrăvitoare din America de Sud (poison dart frogs), o alegere care indică un asasinat sofisticat și planificat, dat fiind că substanța nu se găsește în mod natural în Rusia.

Într-o declarație comună fără precedent, cele cinci puteri europene au arătat direct spre Moscova: „Navalnîi a murit în închisoare, ceea ce înseamnă că statul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a administra această otravă”.

Raportul detaliază chinurile prin care a trecut opozantul în ultimele sale clipe în colonia „Lupul Polar” din Arctica. Simptomele descrise de martori și oficiali la momentul decesului, paralizie subită, dureri acute și insuficiență respiratorie severă, sunt, conform experților toxicologi, „pe deplin consistente” cu efectele epibatidinei asupra sistemului nervos uman.

Investigația a fost posibilă datorită unei operațiuni riscante desfășurate de familia și asociații lui Navalnîi, care au reușit să obțină mostre biologice de la cadavru și să le trimită în secret laboratoarelor europene pentru o analiză independentă.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Iulia Navalnaia, văduva disidentului și o voce constantă a opoziției ruse, a reacționat dur pe platforma X (fostul Twitter), imediat după publicarea concluziilor.

„Vladimir Putin este un criminal. El trebuie tras la răspundere pentru toate crimele sale”, a scris aceasta. Mesajul vine într-un context tensionat, Navalnaia fiind prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen, locul unde liderii lumii libere dezbat crizele globale, iar umbra lui Navalnîi continuă să bântuie relațiile Est-Vest.

Acesta nu a fost primul atentat la viața lui Navalnîi. Raportul actual amintește de otrăvirea din 2020 cu Noviciok, un agent neurotoxic de grad militar sovietic. Atunci, Navalnîi a supraviețuit miraculos după ce a fost tratat la Berlin, revenind ulterior în Rusia, unde a fost imediat arestat.

Dacă în 2020 Kremlinul a folosit o "semnătură" sovietică, alegerea epibatidinei doi ani în urmă sugerează o încercare de a masca cauza morții sub aparența unui stop cardiac natural, simptomele fiind mai greu de detectat la o autopsie superficială.

Înainte de a muri, Navalnîi apăruse în înregistrări video din închisoare, arătând o stare de sănătate bună și un moral ridicat, contrazicând narativul oficial rusesc despre o degradare naturală a sănătății sale.

Până la această oră, Kremlinul nu a răspuns solicitărilor WSJ de a comenta acuzațiile grave aduse de cancelariile occidentale. Guvernul britanic a subliniat însă sâmbătă: „Statul rus arată, din nou și din nou, până la ce adâncimi este dispus să coboare pentru a teroriza oamenii și a submina democrația”.