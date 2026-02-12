Fiul unui fost militar, arestat în urma tentativei de asasinat asupra generalului GRU Vladimir Alexeyev

Serviciile de securitate rusești au anunțat arestarea unui al treilea suspect implicat în tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alexeyev, prim-adjunct al șefului GRU, agenția de informații militare a Rusiei. Atacul a avut loc pe 6 februarie în Moscova, iar Alexeyev a supraviețuit după ce a fost rănit grav și operat, arată Meduza.io. Starea lui este „stabilă”, potrivit rapoartelor oficiale.

Anterior, pe 8 februarie, autoritățile ruse anunțaseră arestarea a doi suspecți, Lyubomir Korba și Viktor Vasin, care ar fi recunoscut implicarea în atac. O altă persoană, Zinaida Serebritskaya, a fost acuzată în lipsă.

Inițial, FSB a anunțat că Serebritskaya a fugit în Ucraina, însă ulterior s-a descoperit că se află în Turcia. Pe numele ei a fost emis un mandat internațional de arestare.

Pavel Vasin, fiul lui Viktor Vasin, în vârstă de 44 de ani, a devenit al treilea suspect reținut în ancheta privind tentativa de asasinat a generalului Alexeyev. Potrivit FSB, el și-a recunoscut rolul de complice, oferind o mașină, achiziționând o cameră auto și dispozitive de urmărire pentru monitorizarea oficialilor militari și contribuind la colectarea de informații despre aceștia pe internet.

FSB afirmă că Pavel Vasin a declarat că tatăl său și Korba supravegheau și alți doi oficiali de rang înalt din Ministerul Apărării „în interesul serviciilor de informații ucrainene”.

Într-un videoclip cu mărturia sa, difuzat de FSB, Pavel Vasin explică că Korba l-a recrutat „pentru SBU” (Serviciul de Securitate al Ucrainei) în septembrie 2025 și că a efectuat sarcini în numele SBU, inclusiv pregătirea tentativei de asasinat asupra generalului Alexeyev.

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Pavel Vasin este fost ofițer al Armatei Ruse. A absolvit în 2003 Academia Militară Peter cel Mare a Forțelor de Rachete Strategice și a efectuat cinci ani de serviciu în armată, specializându-se în comunicații și participând la misiuni externe.

Ulterior, acesta a studiat Dreptul la Universitatea de Stat din Moscova pentru Științe Umaniste și a lucrat în sectorul privat. În septembrie 2022, el a acceptat un post de inginer-observator la compania aerospațială rusă Astronomical Scientific Center (ANC), care primește finanțări de la Roscosmos și care a fost sancționată de Trezoreria SUA în 2024. Pavel Vasin a părăsit compania în martie 2023.

Mai mult, investigațiile arată că Vasin Jr. urmărea mai multe canale naționaliste pe Telegram, inclusiv asociate grupului de extremă dreapta Russkaya Obshchina. Cu toate acestea, motivele implicării sale în tentativa de asasinat rămân neclare.