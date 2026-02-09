FSB acuză Ucraina și Polonia în cazul tentativei de asasinat asupra unui general rus. Suspectul urma să tranziteze România

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni că suspecții arestați în dosarul tentativei de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseiev au recunoscut că au acționat la ordinele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit autorităților ruse, principalul suspect, reținut la Dubai, ar fi fost recrutat cu sprijinul serviciilor poloneze și urma să se întoarcă la Kiev prin România, relatează Reuters și TASS. Ucraina a respins orice implicare în atacul asupra generalului-locotenent Alekseiev, adjunct al șefului serviciului de informații militare GRU, atentat produs vineri.

Între timp, Vladimir Alekseiev și-a recăpătat cunoștința după intervenția chirurgicală la care a fost supus, au precizat autoritățile ruse.

Rusia a anunțat că unul dintre suspecți, cetățeanul rus de origine ucraineană Liubomir Korba, a fost audiat după ce a fost extrădat din Dubai. Un presupus complice, Viktor Vasin, a fost de asemenea interogat.

FSB a transmis într-un comunicat că atât Korba, cât și Vasin „şi-au mărturisit vina” și au oferit detalii despre atentat, pe care l-ar fi „comis în numele Serviciului de Securitate al Ucrainei”.

Potrivit instituției, Liubomir Korba ar fi fost recrutat de SBU în august 2025, la Ternopil, în vestul Ucrainei, ar fi urmat un program de instruire la Kiev și ar fi fost remunerat lunar în criptomonedă. Pentru uciderea lui Alekseiev, Korba ar fi primit promisiunea a 30.000 de dolari din partea SBU.

Totodată, FSB susține că serviciile secrete poloneze ar fi fost implicate în procesul de recrutare. Reuters notează că autoritățile din Polonia nu au putut fi contactate imediat pentru un punct de vedere.

„L. Korba a fost recrutat de un angajat al SBU în august 2025 în Ternopil, a urmat un curs de pregătire pentru tir la poligonul din Kiev, a fost verificat cu ajutorul poligrafului, instruit cu privire la modalităţile de comunicare prin Zoom şi trimis în Rusia în august 2025 pe ruta: Kiev - Chişinău - Tbilisi - Moscova. La recrutarea lui L. Korba, cu ajutorul serviciilor speciale poloneze, a fost implicat fiul său, cetăţean polonez, Korba Lubos, născut în 1998, care locuieşte în oraşul Katowice”, se arată în comunicatul FSB citat de TASS.

FSB mai afirmă, prezentând imagini video surprinse pe aeroport, că după ce l-a împușcat pe general, principalul suspect a părăsit Rusia având asupra sa un rucsac și o geantă de voiaj, cu destinația Dubai. Din Emiratele Arabe Unite, acesta ar fi urmat să se deplaseze în România și apoi să ajungă la Kiev.

Atacul asupra generalului Alekseiev a avut loc pe 6 februarie, într-un bloc de locuințe din nord-vestul Moscovei. Potrivit FSB, cu sprijinul partenerilor din Emiratele Arabe Unite, principalul suspect, Liubomir Korba, născut în 1960, a fost reținut la Dubai și predat autorităților ruse.

În acest dosar au mai fost identificați ca suspecți complicii Viktor Vasin și Zinaida Serebrițkaia, ambii cetățeni ruși, au mai precizat autoritățile de la Moscova.