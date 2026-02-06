Adjunctul GRU, spionajul militar al Rusiei, împușcat. Generalul Vladimir Alexeiev, atacat în scara blocului

O tentativă de asasinat a fost raportată la Moscova după ce un general de rang înalt din cadrul serviciilor de informații militare ale Rusiei a fost împușcat și rănit, potrivit autorităților de anchetă. Incidentul a avut loc pe 6 februarie și este investigat de autoritățile ruse ca un atac țintit, potrivit RFERL.

Potrivit unui comunicat transmis de Comitetul de Investigații al Rusiei, locotenent-generalul Vladimir Alexeiev, adjunct al comandantului agenției de informații militare cunoscută sub numele de GRU, a fost împușcat de mai multe ori, inclusiv în zona spatelui.

Oficialii au precizat că incidentul este tratat drept „o tentativă de asasinat”.

Generalul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost internat. La momentul comunicării informației, starea sa de sănătate nu fusese făcută publică. Autoritățile au mai anunțat că autorii atacului au reușit să fugă de la fața locului, fiind demarate operațiuni de identificare și capturare a acestora.

Relatări media neconfirmate oficial indică faptul că atacul ar fi avut loc pe scara blocului în care locuiește Vladimir Alexeiev, în momentul în care acesta părăsea clădirea. Ancheta se află într-o fază incipientă, iar investigatorii nu au oferit detalii suplimentare despre modul de operare sau despre posibili suspecți.

GRU, agenția în cadrul căreia Alexeiev deține una dintre cele mai înalte funcții operative, este cunoscută pentru operațiuni de informații militare, spionaj și activități externe clasificate. Rolul exact al generalului în aceste structuri nu a fost detaliat în comunicarea oficială.

Numele lui Vladimir Alexeiev a fost menționat anterior de autoritățile britanice în legătură cu cazul otrăvirii cu agent neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal în Regatul Unit, în 2018.

Just In: Senior Russian military intelligence official Lieutenant General Vladimir Alexeyev has been hospitalized in Moscow after being shot multiple times in a suspected assassination attempt. Says Russian Media. pic.twitter.com/UFND2hwsGI — IDEA TV (@ideatelevision) February 6, 2026

În urma acelui incident, o femeie britanică a murit după ce a fost expusă accidental substanței toxice.

Dacă informațiile privind ținta atacului se confirmă, cazul se înscrie într-o serie mai amplă de atacuri asupra unor oficiali militari de rang înalt ai Federației Ruse, produse în special în capitala Moscova și în zonele limitrofe.

În decembrie, locotenent-generalul Fanil Sarvarov, șef al direcției de instruire operațională a Statului Major General, a murit după ce un dispozitiv exploziv amplasat sub autoturismul său a detonat la periferia Moscovei.

Cu opt luni înainte, un alt ofițer de rang similar, Iaroslav Moskalik, a fost ucis într-un atac cu bombă asupra mașinii sale.

De asemenea, în 2024, un ofițer responsabil de protecția forțelor nucleare și chimice ale Rusiei a fost ucis în urma exploziei unui trotinete electrice, incident petrecut în apropierea locuinței sale din Moscova.

Anchetele oficiale nu au indicat public responsabilii direcți pentru aceste atacuri. Suspiciunile vehiculate în spațiul public au vizat, în unele cazuri, activități ale serviciilor de informații ucrainene, însă autoritățile ruse nu au confirmat oficial aceste ipoteze.