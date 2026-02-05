Lavrov susține că Putin ar răspunde unui apel telefonic „serios” din partea lui Macron

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez, Emmanuel Macron, pentru discuții „serioase”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. „Dacă vrei să vorbeşti și să vorbeşti serios despre ceva, atunci sună. Putin va răspunde întotdeauna la telefon”, a spus acesta, potrivit TASS.

Potrivit ministrului rus de externe, liderul rus răspunde întotdeauna la telefon și, de asemenea, ascultă toate propunerile. „Dacă vrei să vorbeşti şi să vorbeşti serios despre ceva, atunci sună. Putin va răspunde întotdeauna la telefon. El ascultă toate propunerile”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Macron, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a declarat din nou: «Îl voi suna pe Putin într-o zi». Nu este serios, ştiţi, este un fel de diplomaţie patetică”.

Lavrov a afirmat că există lideri europeni care păstrează contacte cu Rusia, dar cer ca aceste discuții să nu fie făcute publice, unii dintre acești lideri comunicând „în secret”. „Avem contacte cu unii lideri europeni. Ei sună şi cer să nu se facă publică informaţia despre aceste discuţii. Unii vin aici şi iau legătura „în secret”, a explicat el.

Singurii lideri din Uniunea Europeană care au mers la Moscova în ultimii ani, în vizite făcute publice, sunt premierii Ungariei și Slovaciei, Viktor Orban și Robert Fico.

Ministrul rus a subliniat că poziția Uniunii Europene în aceste contacte nepublice cu Rusia nu diferă de cea exprimată public. „Nimic din ceea ce ne comunică partenerii europeni în cadrul acestor contacte închise şi confidenţiale nu diferă de ceea ce spun public. Sunt aceleaşi apeluri: „Să terminăm”; „Trebuie să facem ceva”, a mai explicat acesta.

Lavrov: „Nu văd nicio poziţie din partea Europei. Au căzut în propria capcană. Au adoptat o poziţie fără compromisuri: „înfrângerea strategică a Rusiei”, „Ucraina nu poate pierde, iar Rusia nu poate câştiga, altfel Europa îşi va pierde prestigiul”.

În același timp, Lavrov i-a acuzat pe liderii europeni că încearcă să submineze negocierile conturate între Rusia și Statele Unite privind Ucraina.

„Tot ceea ce fac ei acum este să împiedice şi să saboteze negocierile care s-au conturat între noi şi americani, iar acum li se alătură şi reprezentanţii ucraineni”, a mai spus ministrul rus de externe.