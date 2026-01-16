Moartea lui Anton Panov, un criptograf rus detașat la Ambasada Rusiei din Cipru, ridică semne de întrebare majore la nivel internațional. Deși oficial s-a spus că acesta s-a sinucis, o investigație recentă publicată de The Insider dezvăluie o rețea complexă de contacte care leagă numele lui Panov de vârful diplomației ruse, de serviciile de spionaj extern (SVR) și de figuri controversate din zonele de conflict ale Ucrainei.

Potrivit desfășurătoarelor telefonice obținute de jurnaliștii de investigație, Panov nu era un simplu angajat al ambasadei. Înainte de a fi trimis în misiune în Cipru, acesta a menținut contacte directe cu Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe al Rusiei.

Lista apelurilor sale include nume sonore din Ministerul de Externe (MAE): Bakhtier Khakimov, consilier al lui Lavrov, Mihail Bogdanov și Galina Șulga, viceminiștri de externe, Andrei Lisikov, șeful Departamentului Valutar-Financiar, unitate despre care experții în securitate afirmă că servește adesea drept acoperire pentru ofițerii SVR și GRU.

Mai mult, Panov a comunicat constant cu ambasadorii Rusiei în Republica Moldova (Vasili Vanevțov) și Ungaria (Evgheni Stanislavov), sugerând un rol de coordonare sau suport tehnic critic pentru operațiunile diplomatice și de spionaj din regiune.

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale vieții lui Panov este relația sa cu Alexander Borisov, cunoscut sub aliasul „Sasha Sniper”. Borisov, un informator stabilit în Luhansk, este o figură notorie în cercurile pro-ruse. Fost lunetist în milițiile separatiste susținute de Kremlin în 2014, Borisov a devenit ulterior „activist”, solicitând public închiderea ziarului independent Novaya Gazeta.

Panov a păstrat legătura și cu Sergei Țekov, fost senator din Crimeea ocupată, aflat pe lista persoanelor căutate de Ministerul de Interne al Ucrainei. Aceste conexiuni indică faptul că Panov se afla la intersecția dintre diplomația oficială și operațiunile paramilitare de influență.

Educația și parcursul profesional al lui Panov confirmă apartenența sa la elita tehnică a serviciilor de securitate. Absolvent al academiei FSO (Serviciul Federal de Protecție) din Voroneț, el a lucrat inițial ca criptograf la centrul tehnico-științific Atlas al FSB.

Ulterior, a fost transferat la MAE sub protecția lui Ilia Sosnovski, un asistent al liderului LDPR, Leonid Slutski. Sursele citate de The Insider indică faptul că Panov menținea contacte operaționale cu locotenent-colonelul SVR Dmitri Petrișcev, membru al Unității 54939, specializată în analiza rețelelor sociale și culegerea de informații online (cyberintelligence).

Anton Panov a fost găsit mort pe 8 ianuarie 2026, în biroul său din incinta Ambasadei Rusiei din Nicosia. Deși ambasada a confirmat decesul abia pe 12 ianuarie, fără a preciza cauza, televiziunea locală ANT1, citată de The Insider, a raportat că acesta s-ar fi sinucis, lăsând un bilet de adio.

În mod suspect, imediat după incident, canale de Telegram asociate serviciilor ruse, precum VChK-OGPU, au început să difuzeze informații conform cărora Panov ar fi fost un jucător împătimit la pariuri sportive, o narativă utilizată frecvent de serviciile de informații pentru a discredita agenții care mor în circumstanțe neclare.