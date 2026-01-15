International

Un diplomat britanic, expulzat din Rusia pentru spionaj. Tensiuni tot mai mari între Moscova și serviciile de informații occidentale

Un diplomat britanic, expulzat din Rusia pentru spionaj. Tensiuni tot mai mari între Moscova și serviciile de informații occidentale
Guvernul rus a expulzat un diplomat britanic, acuzându-l că ar fi un ofițer nedeclarat al serviciilor de informații britanice. Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), diplomatul, care ocupa funcția de secretar adjunct la Ambasada Marii Britanii din Moscova, ar fi desfășurat activități sub acoperire.

Diplomat britanic, expulzat din Rusia pentru spionaj

Autoritățile ruse i-au oferit două săptămâni pentru a părăsi țara. Danae Dholakia  a fost convocată la Ministerul de Externe, unde i s-a transmis o notă oficială de protest.

„S-a subliniat din nou că Moscova nu va tolera activitățile ofițerilor de informații britanici nedeclarați în Rusia. De asemenea, a fost emis un avertisment că, dacă Londra escaladează situația, partea rusă va oferi un răspuns decisiv „în oglindă”, a anunțat ministerul, citat de Reuters.

Alți doi diplomați britanici au fost expulzați anul trecut

În 2025, Rusia a retras acreditarea a doi diplomați britanici, acuzați de spionaj, și le-a oferit două săptămâni pentru a părăsi țara. Serviciul Federal de Securitate (FSB) susținea că al doilea secretar al ambasadei britanice și soțul prim-secretarei „efectuau o muncă de sabotaj şi colectare de informaţii ce ameninţă securitatea Federaţiei Ruse”. De asemenea, autoritățile afirmau că diplomații ar fi furnizat informații false despre identitatea lor la sosirea în țară.

Tot în 2025, Ministerul rus de Externe a decis să declare doi diplomați români „persona non grata”. În luna aprilie, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul protocolului de stat al Ministerului de Externe al Rusiei, unde i s-a înmânat o notă oficială prin care a fost informată despre această decizie.

Rusia

Rusia. Sursa foto: Arhivă/EVZ

Rusia, acuzații la adresa serviciilor de informații occidentale

De la începutul războiului din Ucraina, tensiunile dintre Rusia și statele occidentale au crescut semnificativ. Moscova acuză serviciile de informații occidentale că și-au intensificat activitățile de spionaj și destabilizare internă, în timp ce guvernele occidentale susțin că Rusia coordonează atacuri cibernetice și acțiuni de sabotaj pe teritoriul lor.

