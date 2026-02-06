Kiev și Moscova acceptă cel mai mare schimb de prizonieri din ultimele luni

Cea de-a doua rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia, desfășurată joi la Abu Dhabi sub medierea Statelor Unite, s-a încheiat cu un schimb de 314 prizonieri de război, conform agenției Reuters.

Potrivit emisarului special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, schimbul a avut loc în aceeași zi și a reprezentat primul acord de acest tip realizat după o pauză de cinci luni.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că fiecare parte a eliberat câte 157 de prizonieri de război, fiind returnați în Rusia și trei civili din regiunea Kursk.

Autoritățile ucrainene au publicat imagini cu militari reveniți pe teritoriul controlat de Kiev, unii dintre aceștia fiind înfășurați în drapelul național.

Discuțiile de la Abu Dhabi au reunit delegații din Statele Unite, Ucraina și Rusia, în cadrul unui format diplomatic susținut de administrația americană.

Steve Witkoff a precizat că întâlnirile au avut un caracter pragmatic și s-au concentrat pe identificarea unor măsuri realizabile.

„Discuțiile au fost constructive și s-au concentrat pe modul în care pot fi create condițiile pentru o pace durabilă”, a transmis Witkoff într-un mesaj publicat pe platforma X, adăugând că dialogul constant produce rezultate concrete.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că unii dintre prizonierii eliberați au fost reținuți timp de aproape patru ani. Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina sprijină continuarea dialogului diplomatic, indiferent de format, atâta timp cât acesta poate contribui la apropierea unei păci durabile.

„Ucraina favorizează orice format diplomatic care poate aduce pacea mai aproape și o poate face sigură și de durată”, a spus Zelenski în discursul său video zilnic. El a menționat că următoarea rundă de discuții ar putea avea loc în curând, cel mai probabil în Statele Unite.

Reprezentantul Rusiei la discuții, Kirill Dmitriev, a declarat că în cadrul negocierilor s-au înregistrat „progrese și mișcări pozitive”.

Acesta a adăugat că sunt analizate și modalități de relansare a relațiilor dintre Rusia și Statele Unite, inclusiv prin intermediul unui grup de lucru economic bilateral.

De cealaltă parte, autoritățile ucrainene au subliniat că orice progres diplomatic trebuie să fie însoțit de garanții de securitate, pentru a preveni reluarea conflictului după eventuale acorduri.

În pofida dialogului diplomatic, confruntările armate continuă de-a lungul liniei frontului de aproximativ 1.200 de kilometri. Atacuri aeriene și cu drone au fost raportate în zilele premergătoare discuțiilor de la Abu Dhabi.

Potrivit estimărilor prezentate de Zelenski, aproximativ 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului. Un raport al Center for Strategic and International Studies indică pierderi semnificative și de partea rusă, cifre respinse de Moscova.

Printre subiectele rămase nerezolvate se numără statutul regiunii Donețk, controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie și poziționarea forțelor pe linia actuală a frontului. Rusia solicită retragerea trupelor ucrainene din estul țării, în timp ce Ucraina respinge orice retragere unilaterală.