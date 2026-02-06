Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de Iarnă. Azi are loc ceremonia de deschidere

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 debutează vineri, în Italia, cu ceremonia de deschidere programată la ora 21:00. România va fi reprezentată de 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor concura în opt discipline. Până acum, România a obținut o singură medalie la JO de iarnă, în 1968, bronz la bob, prin Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, la Grenoble.

La ediția precedentă, din Beijing (China), România a obținut un singur Top 10. Echipa de ștafetă din concursul de sanie s-a clasat pe locul 9 și a fost alcătuită din Raluca Strămăturaru, Valentin Crețu, Marian Gîtlan și Darius Șerban, toți prezenți și la ediția din 2026.

În premieră, la Milano-Cortina 2026 vor fi patru ceremonii de deschidere, una principală la Milano și trei secundare la Cortina, Livigno și Predazzo. România a desemnat șapte purtători de drapel, Julia Sauter la Milano, Kata Mandel și Alexandru Ștefănescu la Livigno, Daniela Toth și Paul Pepene la Predazzo, Raluca Strămăturaru și Mihai Tentea la Cortina.

Echipa de biatlon este formată din Anastasia Tolmacheva, George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev, cu antrenorii Gheorghe Stoian, Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și Vasile Gheorghe. Oficialul echipei este Puiu Gaspar, președinte FR Schi și Biatlon. Programul include ștafeta mixtă 4×6 km pe 8 februarie, 20 km individual masculin pe 10 februarie și 15 km individual feminin pe 11 februarie, toate finalele.

La biatlon, programul include 10 km sprint masculin pe 13 februarie, 7,5 km sprint feminin pe 14 februarie, 12,5 km urmărire masculin și 10 km urmărire feminin pe 15 februarie, ștafeta 4×7,5 km masculin pe 17 februarie, ștafeta 4×6 km feminin pe 18 februarie, 15 km mass start masculin pe 20 februarie și 12,5 km mass start feminin pe 21 februarie, toate finalele.

Echipa de bob este alcătuită din Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea, cu rezervă Andrei Nica, antrenorii Iulian Păcioianu și Dorin Grigore și oficial Sorina Țicu. Programul competițional include bob 2 persoane masculin pe 16 și 17 februarie și bob 4 persoane masculin pe 21 și 22 februarie.

La patinaj artistic România este reprezentată de Julia Sauter, antrenor Roxana Hartmann Luca, cu programe scurte, ritmate și libere între 6 și 17 februarie, finale pe 8, 11 și 13 februarie. La sanie concurează Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu, Raluca Strămăturaru, Valentin Crețu cu Eduard Crăciun și Marian Gîtlan cu Darius Șerban, antrenori Alexandru Comșa și Radu Eugen, cu manșe individuale, dublu și ștafetă între 7 și 12 februarie.

La schi alpin participă Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu, antrenori Luigi Rossi și Andrei Burchiu, cu slalom uriaș și slalom între 14 și 18 februarie. La schi sărituri concurează Delia Folea, Daniela Toth, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, antrenori Florin Spulber și Adrian Comănescu, cu runde de probă, antrenamente oficiale și finale pentru individual, echipe mixte și super echipe între 7 și 16 februarie.

La schi fond participă Delia Reit, Gabriel Cojocaru și Paul Pepene, antrenori Ioan Lungociu și Ioan Poponeci, cu skiatlon, sprint, 10 km liber, ștafetă și 50 km între 7 și 22 februarie, iar la snowboard România este reprezentată de Henrietta Bartalis și Kata Mandel, antrenori Kinda Geza și Zoltan Reisz, cu manșe, optimi, sferturi, semifinale și finale pe 13 februarie.