România, 28 de sportivi și o rezervă la Jocurile Olimpice de iarnă. Cine va purta portdrapelul

România va participa laJocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina cu o delegaţie formată din 28 de sportivi şi o rezervă, care vor fi cazaţi în şase Sate Olimpice, iar portdrapelul la ceremonia principală va fi patinatoarea Julia Sauter, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Însoţiţi de echipele tehnice, sportivii români vor concura la biatlon în Satul Olimpic Anterselva, unde vor participa şase sportivi, doi la feminin, Anastasia Tolmacheva şi Andreea Mezdrea, şi patru la masculin, George Buta, George Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev, sub coordonarea antrenorilor Gheorghe Stoian şi Vasile Gheorghe, alături de Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu.

La bob, în Satul Olimpic Cortina, România va fi reprezentată de patru sportivi la masculin – Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu şi Mihai Tentea, dar şi o rezervă, Andrei Nica, echipa fiind pregătită de antrenorul principal Iulian Păcioianu şi antrenorul secund Dorin Grigore.

La patinaj artistic, Julia Sauter va reprezenta România în Satul Olimpic Milano, fiind pregătită de antrenoarea Roxana Luca. În sanie, şapte sportivi ,Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan şi Darius Şerban, vor concura în Satul Olimpic Cortina, sub îndrumarea antrenorilor Alexandru Comşa şi Radu Eugen.

Sărituri cu schiurile vor avea patru participanţi, Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina şi Mihnea Spulber, în Satul Olimpic Predazzo, cu Florin Spulber şi Adrian Comănescu ca antrenori, în timp ce la schi alpin, Sofia Moldovan şi Alexandru Ştefănescu vor concura în Cortina şi Bormio, pregătiţi de Luigi Rossi şi Andrei Burchiu.

Laschi fond şi snowboard România va fi reprezentată de Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru, Kata Mandel şi Henrietta Bartalis, sub coordonarea antrenorilor Ioan Lungociu, Ioan Poponeci, Kinda Geza şi Zoltan Reisz.

La Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, România va avea şapte purtători de drapel în cadrul celor patru ceremonii de deschidere: Julia Sauter la Milano, Kata Mandel şi Alexandru Ştefănescu la Livigno, Daniela Toth şi Paul Pepene la Predazzo, iar Raluca Strămăturaru şi Mihai Tentea la Cortina.

Ceremonia principală va avea loc la Milano şi va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, iar cele trei ceremonii secundare se vor desfăşura în localităţile Cortina, Livigno şi Predazzo.