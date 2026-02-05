Patru sportivi ai Federației Române de Schi Biatlon vor fi portdrapel la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de Iarnă

Patru sportivi ai Federației Române de Schi Biatlon vor fi portdrapel pentru țara noastră mâine seară în timpul ceremoniilor de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, organizate în fiecare dintre zonele competiționale.

La Predazzo, tricolorul României va fi purtat de Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond), în timp ce, la Livigno, România va fi reprezentată de Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin).

„Pentru Federația Română de Schi Biatlon, Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 reprezintă un moment istoric. Participăm cu un lot numeros, bine pregătit, format din 16 sportivi, care acopetă toate cele cinci discipline olimpice, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Este rezultatul unui efort susținut al sportivilor, antrenorilor și al tuturor celor implicați în dezvoltarea sporturilor de iarnă din România.

Faptul că avem patru sportivi portdrapel desemnați pentru ceremoniile de deschidere este o onoare. Le doresc tuturor mult succes și puterea de a-și depăși limitele. Cu toții sunt deja câștigători prin prezența lor aici”, declară Puiu Gaspar, Președinte al Federației Române de Schi Biatlon.

„Este o mare responsabilitate și o bucurie enormă să port drapelul României la Jocurile Olimpice. Va fi un moment pe care îl voi purta mereu în suflet”, spune Daniela Toth (sărituri cu schiurile).

„Mă responsabilizează să știu că voi reprezenta România ca portdrapel. Mă bucur de acest moment și vreau să intru în competiție cu încredere și energie bună”, adaugă Kata Mandel (snowboard).

„E o onoare să fiu din nou portdrapel al României, după Beijing 2022. Experiența de acum patru ani m-a învățat cât de special este acest moment și abia aștept să intru pe stadionul olimpic din Milano-Cortina, să simt energia și susținerea tuturor”, declară Paul Pepene (schi fond).

„Sunt mândru să fiu portdrapel la Jocurile Olimpice. Este un sentiment special, care îți dă motivație și te face să realizezi cât de departe ai ajuns”, adaugă și Alexandru Ștefănescu (schi alpin).

Federația Română de Schi Biatlon va participa la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 cu un lot de 16 sportivi, alături de colective tehnice complete, la cinci discipline olimpice: schi alpin, biatlon, snowboard, schi fond și sărituri cu schiurile. Această prezență multiplă reprezintă o premieră absolută în istoria participărilor României la Jocurile Olimpice de iarnă.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfășoară în perioada 6-22 februarie. Competițiile reunesc aproximativ 2.900 de sportivi din peste 90 de comitete olimpice naționale, care vor concura în 116 probe, la opt sporturi și 16 discipline sportive. În România, Jocurile Olimpice de Iarnă pot fi urmărite pe TVR, Eurosport și HBO Max.