Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a anunțat, potrivit Reuters, că Donald Trump, liderul de la Casa Albă, susține victoria premierului maghiar Viktor Orban, la alegerile parlamentare din Ungaria, programate în aprilie.

Rubio a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Budapesta, că Trump este profund angajat în succesul premierului ungar Viktor Orban. Oficialul american a spus că realizările premierului maghiar sunt strâns legate de interesele strategice ale Statelor Unite și că menținerea acestuia în funcție ar aduce beneficii reciproce pentru cele două țări.

În discursul său, Rubio a vorbit despre o “epocă de aur” în relațiile bilaterale dintre SUA și Ungaria, evidențiind faptul că legăturile personale dintre Trump și Orban au consolidat cooperarea și alinierea politică între cele două state.

Secretarul de stat a menționat că Washingtonul ar putea fi dispus să ofere sprijin financiar Ungariei, dacă situația economică sau politică o va impune.

„Intrăm în această epocă de aur a relațiilor dintre țările noastre, și nu doar datorită alinierii poporului nostru, ci datorită relației pe care o aveți cu președintele Statelor Unite”, a fost mesajul lui Rubio pentru Orban.

Viktor Orban se confruntă cu alegeri parlamentare dificile, programate pentru 12 aprilie, care reprezintă cea mai importantă provocare a sa de la preluarea puterii de către partidul său, Fidesz, în 2010.

Rezultatul scrutinului va avea implicații semnificative pentru politica europeană, mai ales pentru consolidarea mișcărilor conservatoare și de extremă dreapta.

De-a lungul timpului, Orban s-a remarcat prin poziții critice față de Uniunea Europeană, menținând totodată relații cordiale cu Rusia și exprimându-și rezerve față de Ucraina. Liderul ungar a devenit un model pentru anumite segmente ale dreptei americane dure, fiind apreciat pentru politica sa strictă privind imigrația și pentru promovarea valorilor creștine conservatoare.

Ungaria traversează dificultăți economice, accentuate după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Inflația a crescut semnificativ, iar creșterea economică a stagnat timp de trei ani. Guvernul Orban a adoptat măsuri pentru a stimula economia, cum ar fi reducerea impozitelor, creșterea salariilor și acordarea de credite ipotecare ieftine, însă aceste politici au condus la creșterea deficitului bugetar și au pus presiune asupra stabilității financiare pe termen lung.

În plus, Orban și prim-ministrul slovac Robert Fico au fost criticați de instituțiile UE pentru slăbirea independenței judiciare, a presei și a mecanismelor de combatere a corupției, acuzații pe care ambii lideri le resping.

Vizita lui Marco Rubio în Slovacia și Ungaria survine într-un context tensionat al relațiilor transatlantice. În ultimii ani, Washingtonul și-a exprimat nemulțumirea față de marile puteri europene, precum Franța și Germania, din cauza unor politici comerciale și a inițiativelor unilaterale. Trump a criticat în mod public Uniunea Europeană, a impus tarife și a manifestat interes pentru teritorii precum Groenlanda, provocând îngrijorări în rândul aliaților tradiționali.

Astfel, Rubio a subliniat importanța menținerii unei relații solide cu liderii conservatori din Europa Centrală, considerând că parteneriatele cu Ungaria și Slovacia pot aduce stabilitate și beneficii mutuale. El a reafirmat că rezultatul alegerilor din Ungaria depinde de votul cetățenilor, dar a evidențiat că succesul lui Orban poate genera avantaje pentru cooperarea bilaterală.

„Dacă vă confruntați cu dificultăți financiare, dacă vă confruntați cu lucruri care reprezintă impedimente în calea creșterii, dacă vă confruntați cu lucruri care amenință stabilitatea țării dumneavoastră, știu că președintele Trump va fi foarte interesat, datorită relației dumneavoastră cu el și datorită importanței pe care o are această țară, să găsească modalități de a oferi asistență dacă acest moment ar apărea vreodată”, a spus Rubio.