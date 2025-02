Donald Trump demolează Uniunea Europeană în prima sa reuniune de Cabinet

În prima sa reuniune de Cabinet, noul președinte american Donald Trump a criticat Uniunea Europeană (UE), denunțând integrarea europeană, un proiect susținut de Washington timp de zeci de ani, ca fiind un demers înrădăcinat într-o tentativă de a contracara Statele Unite.

„Ascultaţi, să fim cinstiţi. Uniunea Europeană a fost creată ca să le-o tragă (”screw”, în engleză) Statelor Unite. Ăsta e scopul lor (...). Nu pot. Pot să încerce”, a susținut președintele american în prima ședință a Guvernului.

#Trump "The European Union was formed in order to screw the United States. That is the purpose of it." pic.twitter.com/7BWmtCE7m9

Miliardarul a făcut aceste declarații la două zile după vizita președintelui francez Emmanuel Macron la Washington.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au reunit, miercuri, prin videoconferință pentru a primi informații despre discuțiile de luni, de la Washington, între președinții Emmanuel Macron și Donald Trump, care a avut ca subiect principal Ucraina.

Continuing to work on close European coordination, today president @EmmanuelMacron debriefed EU leaders on his meeting with @realDonaldTrump earlier this week in Washington.

Very useful to prepare our special European Council on 6 March, where we will take decisions on our… pic.twitter.com/4RRCIJ4vgm

— António Costa (@eucopresident) February 26, 2025