Iranul amenință blocarea Strâmtorii Ormuz. Prețul petrolului ar putea crește

Experții avertizează că prețul petrolului ar putea înregistra o creștere abruptă în contextul conflictului recent din Orientul Mijlociu și al amenințărilor Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic vital pentru transportul de țiței la nivel global, potrivit Sky News.

Piețele internaționale de energie urmează să se redeschidă luni dimineață, iar investitorii și companiile din sector urmăresc cu atenție evoluțiile din regiune.

Strâmtoarea Ormuz gestionează o proporție semnificativă a aprovizionării mondiale cu petrol. Experții spun că o blocadă ar putea avea efecte dramatice asupra prețurilor, ducând țițeiul la aproximativ 100 de dolari pe baril – nivel comparabil cu cel atins în 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

În ultimele tranzacții de vineri, prețul petrolului era în jur de 70 de dolari pe baril, dar incertitudinea geopolitică poate accelera creșterea valorilor într-o singură sesiune de piață.

Mai multe companii de transport maritim au anunțat suspendarea operațiunilor în regiune, ca măsură preventivă în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva unor ținte iraniene și a represaliilor ulterioare ale Teheranului.

Marina Regală Britanică a precizat că directivele iraniene privind închiderea Strâmtorii Ormuz nu au valoare juridică internațională, însă a recomandat navelelor care tranzitează zona să adopte precauții sporite pentru a evita incidentele.

Situația din Orientul Mijlociu se complică și mai mult prin eliminarea fiului liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, considerat succesorul acestuia. În urma evenimentului tragic, Iranul a declarat 40 de zile de doliu național și a anunțat numirea unei conduceri interimare pentru administrarea afacerilor statului.

Președintele american Donald Trump a amenințat Teheranul cu măsuri suplimentare în cazul escaladării conflictului.

Analiza analiștilor de piață indică faptul că blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea perturba lanțurile de aprovizionare globală și ar crea presiuni suplimentare asupra economiilor dependente de importurile de petrol. Piețele financiare și bursele de mărfuri urmează să reacționeze la redeschiderea tranzacțiilor luni, iar evoluția prețului țițeiului va depinde de intensitatea și durata conflictului militar din regiune.