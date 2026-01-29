Exclusiv. Generația care întreabă de ce? Cum schimbă tinerii regulile la locul de muncă

Piața muncii traversează, în 2026, una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii. Nu este vorba despre o criză clasică, generată de lipsa locurilor de muncă sau de prăbușiri economice spectaculoase, ci despre o schimbare de paradigmă.

Specialiștii o numesc deja „Marea Reevaluare”, ceea ce reprezintă un proces prin care angajații, în special tinerii din Generația Z, dar nu numai, își regândesc relația cu munca, cu angajatorii și cu propriile priorități.

Spre deosebire de criza din 2008, când miza principală era supraviețuirea profesională, acceptarea oricăror condiții și securizarea unui venit, contextul actual aduce în prim-plan o întrebare mult mai personală: are sens ceea ce fac?

„Marea Reevaluare nu este despre raritate, ci despre sens”, explică Corina Neagu, Leadership & HR Strategist, în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei. „În trecut, angajatul se adapta companiei pentru a-și securiza venitul. Astăzi, munca trebuie să se adapteze vieții”, adaugă ea.

Această schimbare de perspectivă schimbă fundamental regulile jocului. Munca nu mai este nucleul identității, așa cum a fost pentru generații întregi, ci devine un instrument prin care oamenii își finanțează stilul de viață, valorile personale și echilibrul emoțional.

Irina Filip, Owner FHR, confirmă această schimbare de logică. Din perspectiva ei, Marea Reevaluare este un fenomen global, care îi are ca protagoniști pe tinerii angajați, dar care influențează întreaga piață a muncii. Diferența față de crizele anterioare este una esențială prin faptul că decizia de a pleca dintr-un job nu mai este dictată de constrângere, ci de alegere.

„Nu mai vorbim despre teama că mai sunt zece oameni la ușă care îți pot lua locul. Tinerii de astăzi pleacă pentru că simt o nealiniere între valorile lor și realitatea din organizație”, spune Irina Filip într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.

Uneori, această nealiniere nici măcar nu apucă să fie explorată în profunzime. Răbdarea de a parcurge un proces complet, de a construi pe termen lung, este pusă la încercare într-o lume a recompensei imediate, modelată de platforme digitale care livrează totul rapid.

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale Marii Reevaluări este rata ridicată a demisiilor în primele luni de la angajare. Fenomenul persistă chiar și într-un context economic incert, în care, teoretic, siguranța jobului ar trebui să cântărească mai mult.

Pentru Corina Neagu, explicațiile sunt clare. Primul motiv este ceea ce ea numește „Reality Gap”, definită de ea ca o prăpastie dintre promisiunile din recrutare și realitatea din interiorul organizației. „Companiile vând o cultură modernă, flexibilă, dar procesele interne sunt încă rigide sau chiar toxice. Generația Z are toleranță zero față de disonanța cognitivă”, explică ea.

Al doilea motiv ține de costul de oportunitate. Tinerii consideră că este mai riscant să piardă un an într-un loc unde nu învață nimic relevant decât să traverseze câteva luni de instabilitate. În plus, accesul rapid la informație, prin LinkedIn, platforme de joburi, comunități profesionale, creează percepția, uneori realistă, alteori supraestimată, că o altă oportunitate este mereu la îndemână.

La acestea se adaugă lipsa unui onboarding emoțional real. „Multe firme din România se concentrează pe proceduri tehnice și ignoră integrarea socială, validarea noului angajat, sentimentul că aparții unui loc”, spune Corina Neagu.

Irina Filip este de părere că atunci când rolul nu corespunde așteptărilor, tinerii aleg să plece mai degrabă decât să îndure situația pentru stabilitate.

Așteptările Generației Z s-au format într-un context atipic, ei au avut de-a face în perioada de formare de pandemie, de instabilitate economică, de digitalizare accelerată și de expunere constantă la modele alternative de muncă. Toate acestea au resetat raportarea la carieră mult mai rapid decât au reușit organizațiile să se adapteze.

Flexibilitatea, exprimată prin munca remote, hybrid sau printr-un program asincron, este una dintre cele mai frecvente cerințe. În realitate, mulți angajatori forțează revenirea la birou, din lipsă de încredere și din atașamentul față de modele de control tradiționale.

Impactul și valorile etice sunt, de asemenea, invocate tot mai des de tineri, însă, în practică, profitul rămâne prioritatea zero, iar inițiativele de CSR sunt adesea percepute ca exerciții de imagine.

Un alt decalaj apare în zona tehnologiei. Tinerii își doresc să lucreze alături de AI, nu să piardă timp cu sarcini repetitive care pot fi automatizate. Cu toate acestea, adopția tehnologică este lentă în multe departamente de suport.

La nivel salarial, transparența rămâne un subiect sensibil, deși Directiva europeană 2023/970 obligă statele membre să implementeze măsuri clare până la 7 iunie 2026, pentru a asigura egalitatea de remunerare și accesul la informații salariale.

Preocuparea pentru sănătatea mintală este una dintre cele mai vizibile schimbări de discurs din ultimii ani. Pentru Corina Neagu, aceasta este, în primul rând, un progres social. Tinerii au vocabularul necesar pentru a identifica burnout-ul, anxietatea sau micro-managementul și nu mai acceptă disfuncționalități care, în trecut, erau considerate normale.

„Mersul la terapie este privit ca un act de igienă personală, similar mersului la sală”, spune ea. În același timp, în unele organizații apare fenomenul invers, printr-un limbaj ce face referire la wellbeing ce este folosit ca paravan pentru evitarea responsabilității. Orice feedback poate fi etichetat drept agresivitate, iar disconfortul inerent al muncii este confundat cu un mediu toxic.

Irina Filip observă aceeași ambivalență. Ea spune că, în spatele discursului despre epuizare se pot ascunde, de fapt, lipsa direcției, a suportului sau a recunoașterii. Pentru HR, aceste semnale nu ar trebui invalidate, ci analizate ca indicatori ai unor probleme structurale sau culturale.

Reacția companiilor din România este departe de a fi uniformă. Pe de o parte, multinaționalele și sectorul tech testează soluții precum săptămâna de lucru de patru zile, bugete pentru terapie sau programe de leadership empatic. Pe de altă parte, organizațiile din industriile tradiționale privesc aceste cerințe ca pe o „răsfățare” a unei generații care nu vrea să muncească.

„Problema nu este diferența dintre generații, ci sistemele și stilurile de leadership care nu mai sunt adaptate realităților actuale”, subliniază Irina Filip în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei. Companiile care ascultă, testează și ajustează au șanse reale să își păstreze oamenii, spune ea. Iar celelalte riscă o criză de retenție cronică.

Profilul liderului căutat de tineri este clar conturat. Nu este vorba despre autoritate sau perfecțiune, ci despre autenticitate. „Un tânăr nu caută un șef, ci un lider-coach”, spune Corina Neagu. Un manager care explică „de ce”-ul din spatele deciziilor, oferă feedback constant și nu se teme să își arate vulnerabilitatea.

Irina Filip adaugă că încrederea se construiește prin coerență între ce spune liderul și ce face, între promisiuni și realitate. Greșelile nu mai sunt privite ca eșecuri, ci ca parte din procesul de învățare.

Deși mentalitatea față de „job hopping” s-a relaxat, instabilitatea extremă rămâne un semnal de alarmă. Din perspectiva angajatorilor, costurile de recrutare și integrare nu se amortizează sub un an. Problema nu este plecarea în sine, ci lipsa unui fir coerent, căci contează ce ai construit, ce ai învățat, ce ai dus până la capăt.

Pe termen lung, Corina Neagu specifică faptul că există riscul fragmentării profesionale. Măiestria într-un domeniu necesită timp, răbdare și confruntarea cu dificultăți. Fără aceste etape, există riscul de a rămâne un „veșnic junior”, chiar și cu ani de experiență pe hârtie, explică ea pentru Evenimentul Zilei.

Atât Corina Neagu, cât și Irina Filip sunt de acord asupra unui lucru, faptul că Marea Reevaluare nu este un fenomen temporar. Modelul industrial de muncă, cel ce presupune program fix, prezență obligatorie la birou, loialitate pe viață, și-a atins limitele. În 2026, piața muncii funcționează tot mai mult ca o piață a talentelor libere, în care oamenii aleg unde să lucreze, nu unde sunt obligați să rămână.

Digitalizarea, inteligența artificială și economia de tip gig oferă alternative reale, iar companiile sunt forțate să devină locuri în care oamenii vor să vină. Pentru organizațiile care înțeleg această schimbare, adaptarea nu mai este o opțiune, ci o condiție de supraviețuire.