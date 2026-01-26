Social

Salariații din Republica Moldova pot verifica online dacă angajatorii le achită corect contribuțiile pentru pensie

Salariații din Republica Moldova pot verifica online dacă angajatorii le achită corect contribuțiile pentru pensie
Republica Moldova. Salariații din Republica Moldova pot verifica acum online dacă angajatorii le declară toate veniturile și achită integral contribuțiile sociale aferente muncii prestate. Această măsură le oferă certitudinea că pensia viitoare va fi calculată corect și că drepturile lor nu vor fi afectate de eventuale nedeclarări sau plăți incomplete.

Victoria Belous, vicepreședinta Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a subliniat că transparența este esențială și că statul pune la dispoziția angajaților o platformă digitală pentru verificarea contribuțiilor.

„Salariații trebuie să compare informațiile afișate cu venitul primit efectiv. Dacă observă discrepanțe, pot solicita clarificări angajatorului sau pot sesiza organul fiscal”, a explicat Belous.

Cum pot fi verificate contribuțiile

Verificarea veniturilor se face prin platforma guvernamentală EVO, în secțiunea „Asigurări sociale” (CNAS). Aici, angajații pot vizualiza toate plățile și contribuțiile înregistrate de angajator, identificând eventualele probleme și prevenind reducerea pensiei viitoare.

În Republica Moldova, bărbații se pensionează la 63 de ani, iar femeile vor atinge vârsta standard de pensionare de 62 de ani începând cu 1 iulie 2026. Aceasta va crește treptat cu șase luni anual până la egalarea cu vârsta bărbaților. Pentru pensia completă este necesar un stagiu de cotizare de 34 de ani, iar pensia parțială poate fi obținută cu un stagiu minim de 15 ani. Cei care nu au realizat stagiul complet pot procura ani lipsă. Anul trecut, 680 de persoane au apelat la această opțiune.

Contribuțiile sociale în 2026

Victoria Belous a reiterat că transparența în declararea veniturilor și achitarea corectă a contribuțiilor nu este doar o obligație legală, ci și o garanție pentru viitorul fiecărui cetățean. Verificarea regulată și semnalarea neregulilor sunt instrumente esențiale pentru a preveni problemele legate de calculul pensiilor și pentru a proteja drepturile salariaților.

Conform Legii privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, contribuția anuală pentru persoanele care se asigură individual este de 22.878 de lei, iar pentru cei implicați în apărarea teritoriului sau în activități agricole este de 5.827 de lei. Plata poate fi efectuată în rate lunare, facilitând respectarea obligațiilor financiare.

