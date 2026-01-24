Social

Republica Moldova transferă pensii în străinătate pentru mii de cetățeni. Germania, România și Bulgaria, principalele destinații

Comentează știrea
Republica Moldova transferă pensii în străinătate pentru mii de cetățeni. Germania, România și Bulgaria, principalele destinațiiPensie. Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Numărul cetățenilor Republicii Moldova care primesc pensii în străinătate înregistrează o creștere constantă. În 2025, aproape 2.700 de persoane beneficiază lunar de prestații sociale transferate direct pe conturile lor, în baza acordurilor internaționale în domeniul securității sociale, arată datele Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

Creșterea se datorează extinderii acordurilor cu statele străine, care permit recunoașterea perioadelor de contribuție realizate în alte țări și transferul pensiilor în moneda locală sau în euro.

În 2025, CNAS a stabilit 402 prestații noi, față de 287 în 2024, consolidând accesul cetățenilor moldoveni la drepturile lor sociale chiar și atunci când locuiesc în străinătate.

Pensii

Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Unde locuiesc beneficiarii: Germania, România și Bulgaria conduc topul

Distribuția pe țări arată că cei mai mulți beneficiari se află în Germania – 1.245 persoane, urmați de România – 619 și Bulgaria – 179. Alte state cu un număr semnificativ de beneficiari sunt Belarus – 156, Cehia – 145 și Lituania – 109.

Transportul public din Capitală se scumpește. Cât vor costa biletele STB și Metrorex
Transportul public din Capitală se scumpește. Cât vor costa biletele STB și Metrorex
George Simion, la conferința grupului AllaTra, care suține viața extraterestră. Liderii, acuzați de înaltă trădare
George Simion, la conferința grupului AllaTra, care suține viața extraterestră. Liderii, acuzați de înaltă trădare

Alte destinații includ Portugalia (70), Austria (66), Polonia (21), Estonia (20), Spania (19), Letonia (17), Belgia (11), Ungaria (9) și Turcia (7), în timp ce cei mai puțini beneficiari sunt în Italia (4) și Grecia (2).

Provocările procesului de solicitare

CNAS precizează că solicitarea pensiilor internaționale poate fi dificilă din cauza diferențelor legislative între state, a documentelor necesare pentru stagiul de cotizare și a termenelor de procesare sau schimb de informații între instituțiile implicate.

De asemenea, CNAS gestionează și pensiile transferate din alte țări: la finalul anului 2025, instituția a recepționat prestații pentru cetățenii moldoveni din Lituania (36 persoane), Estonia (18), Belarus (16) și Bulgaria (13).

Mica reclaculare

Recalculare pensii. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Cetățenii care au realizat stagii de cotizare în mai multe state pot depune cererea pentru pensie fie la CNAS, fie la instituția competentă din statul de domiciliu. Pensia se calculează proporțional cu stagiul de cotizare din fiecare stat, perioadele din alte țări fiind recunoscute, dar fără a influența cuantumul în statul respectiv.

Plățile se fac lunar, direct pe conturile beneficiarilor sau pe conturile instituțiilor implicate, iar eventualele întârzieri apar din procedurile bancare, schimbul de informații sau actualizarea datelor.

Extinderea acordurilor internaționale pentru diaspora

Republica Moldova are semnate aproximativ 20 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate pentru plata pensiilor și a altor prestații sociale.

În ultimii patru ani, au intrat în vigoare acorduri cu țările în care diaspora este numeroasă, precum Spania, Grecia și Italia, facilitând accesul la pensii și alte beneficii pentru mii de cetățeni moldoveni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:17 - Ilie Bolojan nu s-a prins în hora Unirii de pe Dealul Patriarhiei. Premierul a transmis un mesaj pe Facebook
11:09 - Nicușor Dan, întrebat dacă îl sprijină pe Ilie Bolojan: Este o coaliție care susține un Guvern
11:00 - Transportul public din Capitală se scumpește. Cât vor costa biletele STB și Metrorex
10:52 - Nouă înșelătorie online: Bilete false pentru cele mai populare concerte
10:44 - De ce a intrat Nicușor Dan în politică. Răspunsul dat unui elev din Focșani
10:37 - Cum a ajuns Victoria Beckham în Spice Girls: povestea din spatele succesului

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale