Republica Moldova transferă pensii în străinătate pentru mii de cetățeni. Germania, România și Bulgaria, principalele destinații

Republica Moldova. Numărul cetățenilor Republicii Moldova care primesc pensii în străinătate înregistrează o creștere constantă. În 2025, aproape 2.700 de persoane beneficiază lunar de prestații sociale transferate direct pe conturile lor, în baza acordurilor internaționale în domeniul securității sociale, arată datele Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

Creșterea se datorează extinderii acordurilor cu statele străine, care permit recunoașterea perioadelor de contribuție realizate în alte țări și transferul pensiilor în moneda locală sau în euro.

În 2025, CNAS a stabilit 402 prestații noi, față de 287 în 2024, consolidând accesul cetățenilor moldoveni la drepturile lor sociale chiar și atunci când locuiesc în străinătate.

Distribuția pe țări arată că cei mai mulți beneficiari se află în Germania – 1.245 persoane, urmați de România – 619 și Bulgaria – 179. Alte state cu un număr semnificativ de beneficiari sunt Belarus – 156, Cehia – 145 și Lituania – 109.

Alte destinații includ Portugalia (70), Austria (66), Polonia (21), Estonia (20), Spania (19), Letonia (17), Belgia (11), Ungaria (9) și Turcia (7), în timp ce cei mai puțini beneficiari sunt în Italia (4) și Grecia (2).

CNAS precizează că solicitarea pensiilor internaționale poate fi dificilă din cauza diferențelor legislative între state, a documentelor necesare pentru stagiul de cotizare și a termenelor de procesare sau schimb de informații între instituțiile implicate.

De asemenea, CNAS gestionează și pensiile transferate din alte țări: la finalul anului 2025, instituția a recepționat prestații pentru cetățenii moldoveni din Lituania (36 persoane), Estonia (18), Belarus (16) și Bulgaria (13).

Cetățenii care au realizat stagii de cotizare în mai multe state pot depune cererea pentru pensie fie la CNAS, fie la instituția competentă din statul de domiciliu. Pensia se calculează proporțional cu stagiul de cotizare din fiecare stat, perioadele din alte țări fiind recunoscute, dar fără a influența cuantumul în statul respectiv.

Plățile se fac lunar, direct pe conturile beneficiarilor sau pe conturile instituțiilor implicate, iar eventualele întârzieri apar din procedurile bancare, schimbul de informații sau actualizarea datelor.

Republica Moldova are semnate aproximativ 20 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate pentru plata pensiilor și a altor prestații sociale.

În ultimii patru ani, au intrat în vigoare acorduri cu țările în care diaspora este numeroasă, precum Spania, Grecia și Italia, facilitând accesul la pensii și alte beneficii pentru mii de cetățeni moldoveni.