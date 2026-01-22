Pensionarii care primeau ajutoare prin programul „Sprijin pentru România” ar putea să piardă banii prin mărirea pensiilor

Pensionarii din România au ajuns să trăiască paradoxul suprem: dacă pensiile le sunt mărite, pierd bani. Vă vom explica în următoarele rânduri cum se prezintă situația pensionarilor români în programul „Sprijin pentru România”.

În timp ce inflația continuă să pună presiune pe coșul zilnic al românilor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a confirmat calendarul plăților pentru programul „Sprijin pentru România” în anul 2026. Pentru milioane de pensionari și persoane aflate în situații vulnerabile, întrebarea care domină începutul de an este una singură: „Când intră banii pe card?”.

Totuși, începutul acestui an aduce o modificare birocratică crucială. Ca urmare a indexării pensiilor și a creșterii salariului minim, guvernul a fost nevoit să recalculeze pragurile de venit.

Această „reglare” tehnică înseamnă că o parte dintre beneficiarii care anul trecut primeau cei 250 de lei o dată la două luni riscă acum să aibă cardurile blocate dacă venitul lor a depășit, fie și cu un leu, noua limită stabilită de lege.

În ciuda numeroaselor solicitări primite la centrele de asistență, prima încărcare din 2026 nu va avea loc în luna ianuarie. Conform normelor de procedură, luna ianuarie este dedicată actualizării listelor de beneficiari de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) și Ministerul Muncii.

Banii, respectiv suma de 250 de lei, vor fi virați pe cardurile sociale în intervalul 15 – 25 februarie 2026. Acest interval rămâne standardul pentru întregul an, plățile fiind efectuate o dată la două luni, în lunile februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și decembrie.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu arunce cardurile care au expirat în 2025, deoarece suportul fizic rămâne același, fiind reactivat automat în momentul în care datele confirmă că beneficiarul este în continuare eligibil.

Paradoxul anului 2026 este că o creștere nominală a venitului poate duce la o pierdere netă a puterii de cumpărare. Odată cu intrarea în vigoare a noului prag de venit, ajustat pentru 2026 la aproximativ 2.210 lei, valoare indicativă bazată pe proiecția inflației, mii de români se află într-o zonă gri.

Cei care au beneficiat de recalcularea pensiilor și acum depășesc acest prag nu vor mai primi încărcarea din februarie. Ministerul Muncii interoghează bazele de date ANAF în fiecare lună. Dacă într-o lună venitul înregistrat depășește pragul, sistemul blochează automat viramentul pentru trimestrul respectiv.

Este esențial ca beneficiarii să verifice talonul de pensie din ianuarie pentru a vedea dacă se mai încadrează în criteriile de eligibilitate.

Regulile de utilizare a cardurilor „Sprijin pentru România” rămân stricte. Fondurile pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de produse alimentare și mese calde.

Încercările de a cumpăra alcool sau tutun duc la blocarea imediată a cardului și la amenzi care pot ajunge la 6.500 de lei pentru comercianții care permit acest lucru.

Este strict interzisă scoaterea de numerar de pe card sau vânzarea acestuia către terți. În 2026, controalele la marii retaileri și la magazinele de proximitate au fost intensificate printr-un nou sistem de monitorizare a tranzacțiilor în timp real. Dacă sistemul detectează achiziții repetate de produse non-alimentare în anumite puncte de vânzare, cardul este introdus pe o „listă neagră” pentru verificări.

Pentru beneficiarii care nu sunt familiarizați cu aplicațiile mobile, verificarea soldului rămâne o provocare. Există trei modalități oficiale prin care poți afla dacă cei 250 de lei au fost încărcați.

Liniile telefonice dedicate ale emitenților, ale căror numere sunt scrise pe spatele cardului. Aplicațiile mobile ale furnizorilor, unde poate fi consultat istoricul fiecărei tranzacții. Serviciul clienți MIPE, în cazul în care cardul a fost pierdut sau codul PIN a fost uitat.

Dacă după data de 25 februarie cardul nu este alimentat, primul pas nu este drumul la bancă, ci o vizită la Casa de Pensii teritorială sau la sediul local al ANPIS pentru a verifica dacă beneficiarul mai figurează pe listele eligibile.