Marea Britanie se pregătește pentru o posibilă criză alimentară

Marea Britanie ar putea intra într-un scenariu de deficit alimentar până în această vară, dacă războiul din Iran continuă și perturbările din lanțurile de aprovizionare se agravează, potrivit unor evaluări interne ale guvernului, potrivit BBC.

Potrivit unui oficial guvernamental, autoritățile britanice analizează un „scenariu rezonabil de tip worst-case” care presupune menținerea blocajului în Strâmtoarea Ormuz și disfuncționalități în aprovizionarea cu dioxid de carbon (CO2).

CO2 este esențial în industria alimentară, fiind utilizat atât în procesul de sacrificare a animalelor, cât și pentru conservarea produselor.

Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale din Marea Britanie a transmis că astfel de scenarii sunt doar instrumente de planificare, nu predicții.

„Scenariile rezonabile de risc sunt folosite de experți pentru pregătire și nu reprezintă o anticipare a viitorului”, a precizat instituția.

După atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, Teheranul a răspuns prin blocarea efectivă a tranzitului în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol și gaze.

Această situație a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la combustibili și îngrășăminte, afectând indirect producția agricolă.

Fondul Monetar Internațional a avertizat că escaladarea conflictului ar putea împinge economia globală în recesiune, Marea Britanie fiind printre economiile dezvoltate cele mai vulnerabile.

Ministrul britanic al afacerilor, Peter Kyle, a declarat că „în acest moment” nu există motive de îngrijorare privind lipsa de CO2 și că populația ar trebui să își continue activitățile normale.

Reprezentanții industriei alimentare au transmis un mesaj similar. Directorul executiv al Tesco, Ken Murphy, a afirmat că furnizorii nu au semnalat riscuri imediate pentru aprovizionare:

„Suntem într-o poziție foarte bună”.

Cu toate acestea, organizații precum Food and Drink Federation estimează că inflația alimentară ar putea ajunge la 9% până la finalul anului.

Creșterea prețurilor la îngrășăminte ar putea influența deciziile fermierilor pentru sezonul agricol de toamnă, avertizează Agricultural Industries Confederation.

Jo Gilberton, reprezentant al organizației, a subliniat că „există riscul unei crize alimentare dacă costurile pentru combustibil și îngrășăminte devin prea ridicate”.

În paralel, Uniunea Națională a Fermierilor din Marea Britanie a anunțat deja posibile scumpiri pentru legume precum roșiile și castraveții în următoarele săptămâni.

Deși autoritățile britanice și industria alimentară nu anticipează în prezent o criză iminentă de aprovizionare, conflictul din Orientul Mijlociu creează un risc real pentru stabilitatea lanțurilor alimentare. În acest context, presiunile asupra prețurilor par mai probabile pe termen scurt, în timp ce eventualele deficituri ar putea apărea doar în scenarii extreme și prelungite.