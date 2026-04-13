Franța și Regatul Unit, conferință cu privire la Strâmtoarea Ormuz

Franța și Regatul Unit vor organiza o conferință în următoarele zile pentru țările care doresc să stabilească o misiune „strict defensivă” și „pașnică” care vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul eforturilor Iranului de a o bloca, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron într-o postare pe X.

„În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, în următoarele zile, împreună cu Regatul Unit, vom organiza o conferință cu acele țări pregătite să contribuie alături de noi la o misiune multinațională pașnică care vizează restabilirea libertății de navigație în strâmtoare”, a scris Emmanuel Macron.

„Această misiune strict defensivă, separată de părțile beligerante în conflict, este destinată să fie desfășurată imediat ce circumstanțele o vor permite”, adaugă Macron.

„Nu trebuie precupețite eforturi pentru a se ajunge rapid, prin mijloace diplomatice, la o soluționare solidă și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu. O astfel de soluționare trebuie să ofere regiunii un cadru robust care să permită tuturor să trăiască în pace și securitate”, a mai spus liderul de la Élysée.

„În acest scop, toate problemele fundamentale trebuie abordate prin soluții durabile, fie că este vorba de activitățile nucleare și balistice ale Iranului, de acțiunile sale destabilizatoare în regiune, de necesitatea de a restabili navigația liberă și nestingherită prin Strâmtoarea Ormuz cât mai repede posibil, precum și de necesitatea de a se asigura că Libanul revine pe calea păcii, cu respectarea deplină a suveranității și integrității sale teritoriale”, a adăugat liderul francez.

Declarația lui Emmanuel Macron vine la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a declarat că Marea Britanie nu se va alătura blocadei navale americane asupra Strâmtorii Ormuz, anunțată ieri de președintele american Donald Trump.

Regatul Unit a condus o conferință similară la începutul acestei luni, iar oficialii britanici au declarat agențiilor de presă în ultimele zile că o altă rundă de discuții va urma în curând.