Keir Starmer spune că Marea Britanie nu susține blocarea Strâmtorii Ormuz

Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni, într-un interviu acordat BBC Radio 5 Live, că Marea Britanie nu susține blocarea Strâmtorii Ormuz și nu va fi implicată în războiul din Iran, în timp ce Statele Unite au anunțat măsuri de blocadă asupra navelor care tranzitează porturile iraniene.

Keir Starmer a declarat că, în pofida presiunilor, Londra nu va fi implicată în conflictul din Iran și a insistat că prioritatea rămâne reluarea circulației maritime.

„În opinia mea, este vital să redeschidem strâmtoarea şi să o redeschidem complet, iar în acest sens ne-am concentrat toate eforturile în ultimele zile şi vom continua să facem acest lucru”, a spus Starmer.

Premierul a declarat că redeschiderea rutei este esențială pentru stabilizarea pieței energetice, afirmând că „aşa se va reuşi reducerea preţurilor la energie cât mai repede posibil”.

Întrebat dacă îl consideră pe Donald Trump responsabil pentru impactul asupra facturilor la energie din Marea Britanie, Starmer nu a răspuns direct și a declarat că „cel mai important lucru” este coordonarea internațională pentru detensionarea situației și reluarea traficului prin strâmtoare. Acesta a declarat că Iranul a provocat restricționarea traficului maritim din Golf și a reiterat că Marea Britanie nu se va lăsa atrasă în conflict.

Poziția exprimată de Keir Starmer vine după ce Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pentru faptul că nu a oferit sprijin Statelor Unite de la declanșarea războiului din Iran.

Declarațiile liderului britanic apar în contextul unor tensiuni crescute între aliați, pe fondul măsurilor anunțate de Washington.

După întâlnirea dintre negociatorii Statelor Unite și Iranului la Islamabad, Donald Trump a declarat că SUA vor începe „BLOCAREA oricăror și tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că forțele sale vor aplica blocada „în mod imparțial” asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene, inclusiv cele din Golful Arab și Golful Oman.

Instituția a anunțat că navele care tranzitează porturi non-iraniene nu vor fi afectate și că informații suplimentare vor fi transmise navigatorilor comerciali înainte de aplicarea măsurii.

Donald Trump a declarat că și alte state vor participa la blocarea strâmtorii, fără a preciza care sunt acestea. Acesta a afirmat că NATO s-a oferit să ajute la „curățarea” zonei și că traficul ar putea fi reluat „într-un interval nu foarte lung”. Trump a declarat că SUA vor trimite nave de deminare și a susținut că și Marea Britanie va face același lucru.

„Înțeleg că Marea Britanie și încă câteva țări trimit nave de deminare”, a declarat Trump.

Aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Iranul a blocat practic această rută maritimă după începerea loviturilor americano-israeliene din 28 februarie, ceea ce a amplificat tensiunile regionale și a afectat fluxurile energetice globale.